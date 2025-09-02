ロバーツ監督、佐々木朗希の体格について語る「朗希は体が…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が1日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希の体格について語った。

「朗希は体が大きくなった」

番組では、ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムにある「監督室」にて、ロバーツ監督にインタビューを実施。レギュラーシーズンも残り1カ月となった中、右ひじの手術から2年を経て待望の復活勝利をあげた大谷翔平の現状や、復帰を目指す佐々木朗希の投球内容の進化について語られた。

8月中旬から復帰に向けて投球を再開している佐々木について、ロバーツ監督は「朗希は体が大きくなった」と言及。さらに、「朗希の体を鍛えるため、ストレングスコーチと話をした。ここ2カ月は一所懸命鍛えていたよ。そのフィジカルを投球に生かさないといけない」と、トレーニング面での成長を強調し、復帰に向けて着実に歩みを進める佐々木へ期待を込めていた。

