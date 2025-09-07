2025JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝・セカンドレグが7日に行われ、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。

ホームの柏は第1戦を4－1で先勝し、アウェイの地で3点という大きなリードを奪った。第2戦では、横浜FMが逆転突破へ攻勢を仕掛けることが予想されるが、リードを守り切って準決勝への切符をつかみ取ることができるか。

対するアウェイの横浜FMは、チャンスこそ作ったものの、得点を決め切ることができずにホームで完敗。アウェイの地で3点ビハインドをひっくり返したいところだった。

立ち上がりは柏が横浜FMを押し込む展開となる。それでも横浜FMは得点を許さず、互いに無得点のまま試合が進んでいく。そして37分、横浜FMはジョルディ・クルークスが左サイドからボックス内へクロスを送ると、こぼれ球を押し込んで植中朝日がゴールネットを揺らした。だが、VARが介入し、OFR（オンフィールドレビュー）の末にオフサイドがあったとして得点が取り消される。前半は両チーム共にスコアレスで終えた。

後半、柏のリカルド・ロドリゲス監督は渡井理己を下げて瀬川祐輔を投入する。対する横浜FMもチャンスを何度か作っていくが得点にはつながらない。

スコアが動かないまま迎えた後半アディショナルタイム1分、柏が横浜FMを突き放す。小見洋太がボックス内からクロスを上げると戸嶋祥郎がゴール左隅に決め、2戦合計スコア5－1で柏のリードは4点に広がった。

試合はこのまま終了し、柏が1－0でファーストレグに続いて横浜FMに勝利し、2戦合計スコア5－1で2020年以来となる準決勝進出を果たした。準決勝は10月8日と同12日に行われ、川崎フロンターレと浦和レッズの勝者と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 1－0（2戦合計スコア：5－1） 横浜F・マリノス

【得点者】

1－0 90＋1分 戸嶋祥郎（柏レイソル）

【ハイライト動画】柏レイソルvs横浜F・マリノス