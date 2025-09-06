今日は2025年9月6日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆☆
努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。
-
金運：☆☆☆☆☆
お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
自分でも｢好調に仕事ができている｣と感じられて、周りからも｢さすが！｣と思われる、そんな最高の仕事運の日です。目上だけでなく、下の立場の人にも敬意を忘れずにいると◎。また、褒められたら素直に喜ぶと、さらに運気UP！
-
健康運：☆
心が安定している1日を過ごせそう。今日は一人の時間をゆったりと楽しむと良いでしょう。逆に普段はしない激しい運動や同僚との飲み会など、いつも以上に体力を消費することは避けるようにしましょう。
- ラッキーアイテム：ローズクォーツ
- ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆☆
ごく自然に周りから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。周りの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。
-
恋愛運：☆☆☆
恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。何が正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。
-
金運：☆☆☆☆
今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。
-
仕事運：☆☆☆
得意なことや新たに身につけたいことなどについて、学ぶ時間を作ってみてください。そのためにお金を使うのも〇。今後の仕事での活躍をさらに大きくする第一歩となるでしょう。また、短時間で気分転換をすると、仕事の質が上がる日。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は部屋でゆっくりと健康に関する本を読むことをオススメします。内容がすーっと頭に入ってくるので、日々の活動が一層充実する知識を得ることができそうです。実際にダイエットやエクササイズを始めるよりも、正しい方法を理解する1日にしましょう。
- ラッキーアイテム：スポーツグッズ
- ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆
今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。
-
恋愛運：☆☆☆
片想いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたから何かアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。
-
金運：☆☆☆☆☆
自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。
-
仕事運：☆☆☆
｢さすが！｣と言われる仕事ができる運気。得意なことには、特に力を注ぐといいでしょう。｢これは難しそうだからやめておこう｣と守りの姿勢に入るのはNG！積極的にチャレンジすることで、実力も評価もグンとUPします。
-
健康運：☆☆☆☆
神経質になってしまい、イライラから短気と思われてしまうかもしれません。ちょっとしたことがいつまでも頭の中に気になることが残っているかもしれません。ガムなどを噛んで落ち着いて頭を整理しましょう。
- ラッキーアイテム：ダイヤモンド
- ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>おうし座（牡牛）：4月20日～5月20日
-
総合運：☆☆☆☆
あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！
-
金運：☆☆☆☆☆
あなたのためにお金をかけて何かをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでも何かをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
あなたの実力を認め、活躍の幅をグンと広げてくれる人との交流が生まれるかもしれません！まずは、すでに知り合っている人たちとのコミュニケーションを大切に。少し疎遠になっている人とも近況報告をし合うとよさそうです。
-
健康運：☆
今日は残念ながらあまり体調がよくありません。体がだるく、イライラが積もってしまいそうです。イライラの発散方法も見つからず、つい他人に対して皮肉っぽい言動をとることもあるかもしれません。相手の顔色をよく見て判断するよう注意してください。
- ラッキーアイテム：木製雑貨
- ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>てんびん座（天秤）：9月23日～10月23日
-
総合運：☆☆☆
強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。
-
恋愛運：☆☆☆
フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。
-
金運：☆☆☆☆
どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！
-
仕事運：☆☆☆☆
これまでの経験やあなたの知識、スキルを頼りにする人が出てきそうな仕事運。謙遜しすぎず、自分の考えをはっきりと伝えてOK。また、知識は出し惜しみしないで。さらに、できる限りの協力をすると、信頼も評価もグンとUPしそうです。
-
健康運：☆☆☆☆
気力に溢れ、何事にも自信いっぱいに取り込むことができそうです。また、いつもより疲れにくいなど体力面でも普段との違いを感じられるかもしれません。ただ、抱えきれない仕事を引き受けたり、暴飲暴食など無茶はやめましょう。
- ラッキーアイテム：入浴剤
- ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>いて座（射手）：11月23日～12月21日
-
総合運：☆☆☆
静かにあれこれと考えを巡らせていると、どんどん頭が冴えてくる日です。人との連絡は控えて、ひとりで過ごす時間を作るのがオススメ。読んだことのないジャンルの本や、普段は観ない映画などを楽しんでみて。
-
恋愛運：☆
そんなつもりはなくても、あなたの言葉が皮肉や嫌味として伝わってしまう可能性がある恋愛運。盛り上がりそうな冗談や笑い話も、今日は控えるのがよさそう。片想いの相手とは距離を置いて。恋人への連絡は、軽い挨拶だけでもOK。
-
金運：☆☆
運用や投資について｢これ以上の方法はない｣と、思うほどのアイデアが浮かぶかもしれません。しかし今日は、重要なリスクが見えていないのかも。じっくり検討するつもりでいると〇。ただ、節約のアイデアは早速試すとgood。
-
仕事運：☆
鋭く頭が冴える仕事運です。仕事を始める前に、今日の予定を再確認してみて。変更したほうがいいと思った部分は、予定を組み替えてから仕事をスタートさせるといいでしょう。｢さすが｣と言ってくれる人もいそうです。
-
健康運：☆☆☆☆☆
気力に満ち溢れて何にでもやる気になれるでしょう。しかし、周りの人を自分と見比べ、やる気がないことに少しイライラしてしまうかもしれません。自分のやり方を押し通すようなことはしないように気をつけてください。
- ラッキーアイテム：ボールペン
- ラッキーカラー：レモンイエロー