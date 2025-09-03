2025年９月３日に発売された『将棋世界2025年10月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、初タイトル獲得から５年で30期と、将棋ファンもびっくり仰天のハイペースでタイトルを獲得し続ける藤井聡太竜王・名人の軌跡を追った「藤井聡太、タイトル30期！ 空前のハイペースを振り返る」、叡王を防衛し、王座戦五番勝負を控える伊藤匠叡王にインタビューした「伊藤匠叡王、現在地を語る」など、必見の内容を掲載しています。記事の中からいくつかご紹介したいと思います。

もう30期か！ 藤井聡太竜王・名人のタイトル史を振り返る

初タイトルを獲得してから５年で30期。一時はタイトルをすべて保持していた藤井聡太竜王・名人のタイトル史を、藤井竜王・名人がタイトル戦で見せた妙手や印象的な手とともに振り返っていきます。

伊藤匠叡王に聞く 激闘の中で見た境地

2025年になってから、順位戦ではB級１組への昇級を決め、斎藤慎太郎八段との第10期叡王戦五番勝負や羽生善治九段との第73期王座戦挑戦者決定戦を制した伊藤匠叡王。充実した棋士人生を過ごしている伊藤叡王に、重要対局を振り返っていただきつつ、現在の境地を伺いました。９月４日から始まる王座戦五番勝負に向けての意気込みも語っていただいています。

ほかにも、

・将棋ファンの声から生まれた新たな試み「女流順位戦昇級者の声」

・中継記者としてもデビューした長岡裕也六段が記した「第38期竜王戦挑戦者決定三番勝負 【第２局】佐々木勇気 捲土重来の再挑戦」

といった記事もあり、指す将・観る将・それ以外の方にも楽しんでいただける一冊になっています！