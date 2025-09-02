FYURA、初ツアーで届けた音楽の素晴らしさ「私たちの音楽と一緒に生きていってほしい」

6人組ボーカルグループ・FYURAが2025年夏、初となるツアー「FYURA 1st LIVE TOUR～東京だよ! 大阪やでぇ! 全員集合!!」を敢行した。

【画像】FYURA、東京公演の様子（全13枚）

映画『片思い世界』の劇中で流れる合唱曲「声は風」のインフォーマルソングで、2025年4月7日にデビュー。以降、5か月連続で様々な音楽性の楽曲をリリースしてきた彼女たちが、その集大成とも言える公演を8月22日に東京・渋谷WWW、30日に大阪・Music Club JANUSにて開催。この記事では、東京公演のオフィシャルライブレポートを掲載する。

ギター、ベース、ドラムス、キーボードと生バンドを携える形で登場したFYURAの6人（Niina、Vivyy、LUNA、k2、Yuki、yuzu）は「今日は一緒に歌って踊ってグルーヴしましょう！」と、その煽りにぴったりのファンキーかつジャジィなダンスナンバー「BE FREE」から6者6様の個性溢れる圧倒的なボーカルワークで、バンドと共にセッションも挟みながら、老若男女のオーディエンスが詰め掛けた会場を一瞬でダンスフロアにしてみせる。

なお、同公演は【ACT1 希望・始まり】【ACT2 喜び・情熱】【ACT3 想い】【ACT4 絆】とブロックごとに異なるコンセプトを用意しており、冒頭からどこまでも上昇気流のポジティブな世界を創造してみせると、ACT2ではメンバー6人それぞれのソロメドレーも用意。Yukiが藤井風「満ちてゆく」、VivyyがEGO-WRAPPIN「色彩のブルース」、LUNAがKehlani「Night Like This」、yuzuがLauryn Hill「Doo Wop」、Niinaがm-flo「let go」、k2がAlicia Keys「If Ain't Got You」と敬愛する名曲のカバーを次々と披露したのだが、全員がソロアーティストとしても十分に成立する、全く異なるめくるめく世界観をその歌声で創造し、客席から驚きの声が溢れるほどの感動を生み出し続けていた。

©️elements ltd.

ACT3では、そんな6人のそれぞれの個性に振り切れたボーカルが交わり、デビュー曲「声は風」から最新シングル曲「Lens」に「+1」とエモーショナルなアクトを展開。ACT4では「Let's Groove」（Earth, Wind & Fireカバー）や「真夜中のパレード」（Bruno Mars「RunnawayBaby」マッシュアップ）、4thシングル「NAKED」を畳み掛け、眼前には会場が一体となったお祭りモードの光景が広がっていく。

そんな熱狂の渦に興奮状態のオーディエンスは全力で「アンコール！」と叫び続け、これに嬉々とした表情で「ありがとうございます！」と再登場した6人は、いつでもあなたのことを考えているよ。いつでもあなたのそばにいるよ──そんな大切なファンへの深くて強い愛を込めて「Thinking About You」を披露するのだが、その想いに呼応するように会場に美しいシンガロングが発生。FYURAがファンのことを大切に想うように、ファンもFYURAへの深くて強い愛を歌声で伝えていく、相思相愛の証のような素晴らしい音楽がそこには流れていた。

デビューイヤーのツアーとは思えないほど濃厚な愛と音楽の時間を堪能させてくれたFYURAは、ひとりひとりファンへのメッセージを伝えていく。「これからどんどんFYURAの音楽を伝えていく為に、どんどん歌って活動して皆さんと一緒になれたらいいなと思っているので、またぜひ会いましょう！（yuzu）」「今日は本当に全員集合してくれてありがとうございます！ 皆さん、ひとりひとりの笑っている姿や一緒に楽しんでいる姿を見て、最高の思い出になったなって……泣きそうになってきた！（LUNA）」「皆さんが来てくれて、素晴らしい景色を見ることができて、本当に頑張ってきてよかった、これからも一緒に上に登っていきましょう！（Yuki）」「この日を迎えられて本当によかったなって心から思います。今日のことをたくさん思い出して、たくさん笑ってハッピーにこれからもFYURAと一緒にたくさん音楽ライフを過ごしましょう！（k2）」「私たちの音楽ライフの目標はまだまだ上にあるから、どこまででも上へみんなと一緒にいけたらいいなと思います。家族で頑張りましょう！（Vivyy）」「みんな、いろんな出来事があるやん。それを共有しながら、私たちの音楽と一緒に生きていってほしいなと思います。また絶対にFYURAの音楽に会いに来てください。今日は本当にありがとうございました！（Niina）」

そして、最後に「皆さんにプレゼントということで、歌を届けたいと思います」と、6人によるアカペラで「Beautiful」を披露。みんなと大切に温めてきた会場の空気を震わせながら、情感溢れる美しき歌声たちの集合体でもって「きっと僕らは愛を知る」「描いている明日に色をつけよう」と、FYURAとみんなの絆を想起させる、まるでこの日のライブをそのまま物語るようなメッセージを歌い届けてみせた。

なお、FYURAは今回のツアーで、2025年10月29日に初となるアルバム『ZERO』をCD＆配信リリースすることを発表。新アーティスト写真も公開した。本作の内容も含め、ここからどこまでも続いていくFYURAの音楽ライフに注目してほしい。

Text：平賀哲雄

LIVE Photo：©️elements ltd.

＜リリース情報＞

FYURA

1stアルバム『ZERO』

2025年10月29日リリース

=収録曲=

声は風

The Way

BE FREE

NAKED

Lens

未配信曲のライブver.

など全11曲収録予定

FYURA オフィシャルサイト https://www.fyura.jp/