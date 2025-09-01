【9月2日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

9月2日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年9月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ふわもちパンケーキ メープル&マーガリン 2個入」(138円)

価格 : 138円

エネルギー : 447kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域は9月9日発売とのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわり・もっちり食感のパンケーキに、コクのあるメープルとマーガリンをサンドした定番人気スイーツが登場です。朝食やおやつにもおすすめな、食べ応えのある商品になっています。

「ゴロチョコパン 4個入」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 138kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※九州・山口・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ごろっとしたチョコが食感のアクセントになったスイーツパンが登場。食べやすいサイズの4個入りで、シェアやおやつにぴったりな商品です。

「紅はるかのおいも蒸しパン 4個入」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 85kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

紅はるかの自然な甘みを生かした、しっとり食感の蒸しパンが登場。秋を感じる食材をつかった一品。おやつや小腹満たしにぴったりな4個入りになります。

「ふんわりレーズンシュガーパン」(138円)

価格 : 138円

エネルギー : 391kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとしたパン生地にレーズンとシュガーをあわせた商品が登場です。シュガーの甘さとレーズンの食感が加わり、食べ応え抜群の仕上がりになっています。

「ミルクたっぷりココア」(228円)

価格 : 228円

エネルギー : 186kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生乳を50%以上使用し、クーベルチュールチョコレートを使った深みのある味わいで仕上げたここが登場です。濃厚な甘みを贅沢に楽しむ、涼しくなるこれからの季節にもぴったりな商品です。

まとめ

9月2日以降に購入できる新商品は、「ふわもちパンケーキ メープル&マーガリン 2個入」や「ゴロチョコパン 4個入」、「紅はるかのおいも蒸しパン 4個入」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用