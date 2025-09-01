俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)の本編映像を使用した主題歌『Luminance』(原摩利彦 feat. 井口理)のスペシャルMVがソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。

『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題となり、2019年に「第69回芸術選奨文部科学大臣賞」と「第14回中央公論文芸賞」をダブル受賞している。

原摩利彦

King Gnuの井口理

この度、主題歌『Luminance』と本編映像がコラボしたスペシャルMVがソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。『Luminance』の作曲は、映画の音楽も手掛けた原摩利彦が、作詞は坂本美雨が担当し、歌唱でKing Gnuの井口理が参加している。

