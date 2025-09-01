福山雅治と有村架純が主演を務める映画『ブラック・ショーマン』(9月12日公開)の新たな場面写真が一挙公開となった。

累計発行部数 1億冊を突破するヒットメイカー・東野圭吾氏の小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』を映画化した本作は、超一流マジシャンの活躍を描く。

ラスベガスで名を馳せるほどの卓越したマジックと、巧みな人間観察能力を持ちながら、金にシビアで、息を吐くよう に嘘をつく主人公・神尾武史を演じるのは、アーティストとしても俳優としても活躍する福山雅治。さらに、武史の姪であり、実父が何者かに殺されたことをきっかけに、武史とバディを組むこととなった神尾真世役には、有村架純がキャスティングされている。

この度、高度なマジックテクニックにより真相を解明する武史や、武史に「詐欺師!」と言い捨てる真世の写真が到着。さらには"叔父姪バディ"で真相を探るため様々な場所で捜査をしている武史と真世のカットや、武史の話術に困惑気味の表情を浮かべる真世のカットも公開となった。その他、真世の同級生で、漫画家として 大成功を収めている釘宮(成田凌)、言い争いをしているような池永夫婦(生田絵梨花と森崎ウィン)、なにやら怪しい雰囲気を醸し出している九重(岡崎紗絵)と杉下(犬飼貴丈)、悪事を企んでいそうな柏木(木村昴)、原口(森永悠希)、牧原(ハナコ・秋山寛貴)の姿も。まさに全員が嘘をついていそうな真世の同級生たちの怪しいカットが揃った。

(C)2025「ブラック・ショーマン」製作委員会