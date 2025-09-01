エン・ジャパンは8月29日、「仕事・転職に活かせた資格」についての調査結果を発表した。調査は2025年5月9日～7月9日、35歳以上の2,247名を対象にインターネットで行われた。

仕事に関連した資格の取得

「これまで仕事に関連した資格を取得したことはありますか?」との質問では、75%が「ある」と回答した。続けて、取得した資格と、仕事や転職に役立った資格を尋ねた。上位はいずれも「TOEFL・TOEIC」(取得した資格27%、役立った資格13%)、「日商簿記検定」(取得した資格20%、役立った資格8%)だった。また、資格を取得してよかったことは「できる業務が増えた」(50%)が最多だった。

役立った資格について、どのように役立ったかを具体的に尋ねたところ、以下の回答が寄せられた。

・「G検定という資格。機械学習やディープラーニングに関する基礎から中級レベルの内容を体系的に学べて、かつ実務的な内容なので取得してよかったと最も思える資格」(30代男性)

・「FP2級まではそこまで難関資格ではないと個人的には思うが、周囲からは『難関資格』として評価されるので取って良かったと思う。また詐欺を見抜けるようになったのでそこも良かったと思う」(30代男性)

・「TOEICのスコアを上げたことで、外資系企業に転職する道が拓けた」(40代男性)

・「経理として就業するのであれば、日商簿記2級は必ず持っていたほうが良い資格。会社規模にもよるが、最低限の知識はあるとみなされる。また1級については、資格取得自体は必ずしも必要ではないが、勉強をしている(していた)だけでも上場企業では一定の評価をしてもらえる事もある」(40代男性)

・「コンサル営業をしているが、企業診断士と社労士を持っている事で提案に説得力が増した」(40代男性)

現在、資格取得に取り組むミドル人材は38%

「現在、資格の取得に向けて取り組んでいますか?」と質問すると、38%が「取り組んでいる」と回答した。年代別で見ると、30代46%、40代41%、50代38%、60代34%で、若い世代ほど現在取り組んでいる傾向にあることがわかった。

続けて、取得しようとしている資格についても尋ねた。上位は、役立った資格と同様に「TOEFL・TOEIC」(16%)、「日商簿記検定」(10%)だった。

資格取得に向けた学習時間

現在、資格取得に取り組んでいる人に1週間あたりの学習時間を尋ねると、最多は「週3時間未満」(49%)だった。取り組んでいないと回答した人に理由を尋ねると、最多は「仕事、家事育児等で時間がない」(33%)だった。年代別では30代は58%と、半数以上が"時間"が資格取得の壁になっていることが分かった。