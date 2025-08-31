フジテレビアナウンサーの公式YouTubeチャンネルが31日、8カ月ぶりに動画を更新。同日に同局を定年退職する青嶋達也アナウンサーの「有馬記念ラスト実況」が公開された。

フジテレビを定年退職する青嶋達也アナ

青嶋アナは、中央競馬の一年を締めくくるグランプリレース「有馬記念」の実況を、2012年から10回にわたり担当。今回公開された動画は昨年末のレースのもので、青嶋アナの放送席での興奮の実況の様子を映している。

青嶋アナは、31日に放送されたBSフジ『BSスーパーKEIBA』で、「きょう3月31日で…あっ8月31日でフジテレビを定年退職になりました。でも、来週以降もよろしくお願いします(笑)」と、日付を一瞬間違えつつ報告。同番組以外も、レギュラーで担当している『今夜はナゾトレ』のナレーション(フジテレビ系)、『Newsイット! やまがた』(さくらんぼテレビ)のMCは継続して出演する。

同YouTubeチャンネルは、同局をめぐる一連の事案を受け、今年1月10日を最後に新規配信を停止。今回の再開にあたり、“YouTube班リーダー”の山崎夕貴アナは「この度、フジアナch.を再開することになりました! 楽しんで頂けるコンテンツを、私たち自身の手で作っていきたいと思います」とコメントしている。



