ベルギーサッカー協会（RBFA）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むベルギー代表メンバーを発表した。
ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、1勝1分けとなっているベルギー代表は、4日にリヒテンシュタイン代表と、7日にカザフスタン代表との対戦を予定している。
メンバーにはMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）やGKティボー・クルトワらが招集されている一方、FWロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）は負傷離脱中のため招集外に。また、GKマイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）やMFチャールズ・ヴァンホーテ（ユニオン・サン・ジロワーズ）が初招集されたほか、招集歴はあるものの、ケガのため辞退するなどしてデビューしていないDFホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）も選出入りしている。
今回発表されたベルギー代表のメンバー25名は以下の通り。
▼GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）
マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）
▼DF
ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）
ゼノ・デバスト（スポルティング／ポルトガル）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）
コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）
トーマス・ムニエ（リール／フランス）
アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）
ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）
▼MF
ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）
チャールズ・ヴァンホーテ（ユニオン・サン・ジロワーズ）
▼FW
ミシー・バチュアイ（フランクフルト／ドイツ）
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
マリック・フォファナ（リヨン／フランス）
ロイス・オペンダ（RBライプツィヒ／ドイツ）
アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）
レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）