ベルギーサッカー協会（RBFA）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むベルギー代表メンバーを発表した。

ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、1勝1分けとなっているベルギー代表は、4日にリヒテンシュタイン代表と、7日にカザフスタン代表との対戦を予定している。

メンバーにはMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）やGKティボー・クルトワらが招集されている一方、FWロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）は負傷離脱中のため招集外に。また、GKマイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）やMFチャールズ・ヴァンホーテ（ユニオン・サン・ジロワーズ）が初招集されたほか、招集歴はあるものの、ケガのため辞退するなどしてデビューしていないDFホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）も選出入りしている。

今回発表されたベルギー代表のメンバー25名は以下の通り。

▼GK

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）

マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）

マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）

▼DF

ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）

ゼノ・デバスト（スポルティング／ポルトガル）

マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）

コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）

ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

トーマス・ムニエ（リール／フランス）

アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）

ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）

▼MF

ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）

ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）

チャールズ・ヴァンホーテ（ユニオン・サン・ジロワーズ）

▼FW

ミシー・バチュアイ（フランクフルト／ドイツ）

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）

ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）

マリック・フォファナ（リヨン／フランス）

ロイス・オペンダ（RBライプツィヒ／ドイツ）

アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）

レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）

ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）