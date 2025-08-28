2026年1月期に放送されるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00～)に出演するボーイズグループ「NAZE」(ネイズ)が、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演することが28日、明らかになった。

NAZE

■世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語

『DREAM STAGE』の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語を描く。

本作の主人公である日本人の男性プロデューサーと共に、音楽業界の頂点を目指すボーイズグループ「NAZE」(ネイズ)に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7人。彼らはデビュー前にかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。

■「マイナビ TGC 2025 A/W」で劇中に登場するシーンも撮影

さらにイベント本番中にドラマ撮影も実施。このたび、NAZEのメンバー7人が、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」へ出演することが決定した。NAZEにとって初ステージ・初パフォーマンスとなる今回の「マイナビ TGC 2025 A/W」。なんと、ドラマ本編の撮影も並行して実施することが決定。劇中に登場するシーンをイベント本番中に撮影する。

■NAZEが歌う劇中曲「Wanderlust」の楽曲の一部が9月7日に先行配信決定

さらに、「マイナビ TGC 2025 A/W」でパフォーマンスを行った翌日の9月7日に、NAZEが歌う劇中曲 「Wanderlust」の一部がTikTokおよびInstagramで先行配信されることが決定した。

「Wanderlust」は、夢を叶えるために不安や迷いを抱えながらも、頂点を目指してひたすら前を向き突き進む決意を爽やかに歌いあげたダンスチューンだ。誰しもが直面する困難を、仲間との絆に支えられながら一緒に乗り越え成長していく、彼らの姿にリンクする歌詞にも注目いただきたい。実は、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」およびTVerで公開中のNAZEのトレイラー映像で本楽曲のinstrumentalバージョンが使用されている。

ドラマ公式SNSでは、「Wanderlust」を使った動画やダンスチャレンジも投稿していく予定だという。

■NAZEの成長と素顔を見守るコンテンツを配信中

『DREAM STAGE』では、1月のドラマ放送に先駆けて、NAZEの成長と素顔を見守る配信コンテンツ『ナゼドリ？～NAZE？DREAM STAGE～』をTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」と民放公式テレビ配信サービス「TVer」で毎週金曜23時に最新話を配信。まだ何者でもないNAZEの7人がボーイズグループとして、俳優として、何より人間として大きく成長するため、そして『DREAM STAGE』という舞台で大きく飛躍するために、様々な“一流”から出される難題に楽しく挑戦。また、7人のオフ感たっぷりな姿や素顔が見られる回もあり、彼らの魅力が満載のコンテンツとなっている。

今は原石に過ぎないNAZEの7人が、高いハードルや挫折を経験する中で、どんな成長と決意を見せるのか。