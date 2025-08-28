「丸亀製麺」は、「25周年丸亀ニコニコプロジェクト」の中の企画の一つとして「丸亀製麺かき揚げ総選挙2025」を実施した。

丸亀製麺かき揚げ総選挙2025

同企画は、かつての販売商品、そして開発しつつも販売に至らなかった総数70種類以上のかき揚げの中から25種類を厳選し、投票結果をもとに、上位5位までを全国で販売するもの。

5月20日から6月19日の投票期間中に169,180票もの投票を受け、39,723票を獲得した「海老とほたてのかき揚げ」が、“推しかき揚げ”1位に選ばれた。

今回の投票で選ばれた上位5品のかき揚げは、9月から5ヵ月間にわたり、1種類ずつ全国の丸亀製麺にて販売する。

1位は「海老とほたてのかき揚げ」(290円)で、39,723票だった。ぷりぷりの海老とほたてが楽しめる、ごちそう感たっぷりのかき揚げ。口いっぱいに広がる魚介の旨みに、思わず笑みがこぼれる贅沢な味わい。毎日粉から打つもちもちの食感のうどん、店内で引く香り高いだしとも相性抜群という。

また、2位「ごぼうのかき揚げ」13,616票、3位「ちくわ磯辺紅ショウガかき揚げ」10,680票、4位「コーンとチーズのかき揚げ」9,768票、5位「えびアボカドかき揚げ」8,409票だった。