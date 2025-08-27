映画『遠い山なみの光』、長崎の物語が始まる瞬間を捉えた本編映像が公開

広瀬すずが主演を務める映画『遠い山なみの光』(9月5日公開)の本編映像が公開となった。

『遠い山なみの光』は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を、石川慶監督が映画化。主演は広瀬すず、共演は二階堂ふみ、吉田羊、カミラ・アイコ、松下洸平、三浦友和ら。舞台は、戦後間もない1950年代の長崎と、1980年代のイギリスで、時代と場所を超えて交錯する「記憶」を巡る秘密を紐解いていくヒューマンミステリーに仕上がっている。

この度、公開となった本編映像は、1950年代の長崎、蝉しぐれの中、悦子(広瀬)がお盆にお茶をのせて、新聞を読みながら食事をとる夫・二郎(松下)の前にそっと差し出すシーンから始まる。新聞には「幼児絞殺 三人目」と陰惨な事件の記事。二郎は苛立ちを隠せず、「正気の沙汰じゃなか」と吐き捨てる。戦争で右手の指を失くし、茶碗を持つことも不自由な二郎は、悦子の差し出す漬物に「しょっぱすぎじゃなかか」と言いながらも、子を宿す妻をいたわり「君だけの子じゃなかとやけん」と優しく声をかける。悦子は、二郎に代わってネクタイを締めてやり、会社へと送り出す。朝の何気ないひとときに、二郎の傷痍軍人として生きていく思い、家族を思いやる心――そして自分の心に蓋をしながら夫の世話を甲斐甲斐しくやく悦子の抑圧された心情が、ありありと映し出されたショットだ。

二郎が出かけ、1人になった家で押し入れからそっと取り出したのは、悦子が集めた美しい品々を収めたバスケット。窓辺に腰かけ、風鈴の音に耳を澄ましながら一つひとつを愛おしそうに眺める。それらは彼女を、現在の暮らしから憧れの「遠いどこか」へと誘う夢のかけらだった。ふと、下の団地から住民の声が聞こえる。視線を上げた先で目にしたのは、河岸のバラック小屋の前で、先ほどまで見つめていた雑誌から抜け出したようなモダンな装いの女性が、米兵を自宅へ迎え入れていた――。 戦後間もない長崎で出会った、佐知子(二階堂)という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出。いままさにその物語が始まる、そんなひと時を捉えたシーンとなっている。

(C)『遠い山なみの光』製作委員会