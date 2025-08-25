鈴木福、過去の恋愛を語る　相手に好きな人がいても…

ABEMAの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』(毎週木曜22:00〜の)第7話が21日、配信された。

鈴木福 (C)AbemaTV, Inc.

鈴木福、過去の恋愛を回想

第7話では、俳優の犬飼貴丈がゲストに登場。犬飼は、前シーズン『シャッフルアイランド Season5』でも第7話・第8話に出演しており、2年連続でのスタジオゲスト参加となった。

スタジオトークでは、インフルエンサーのしんがダンサーのまいかと急速に距離を縮めている話に。しんのように相手に好きな人がいてもアプローチができるかについて聞かれた犬飼が、「厳しいですね」と語る一方、鈴木福は「(相手に)好きな人がいても好きだったことはあったかも」と明かしつつ、「(相手が)揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、しんくんみたいにグイグイいける自信ないです」と自身の経験を交えて語っていた。