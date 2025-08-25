ABEMAの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』(毎週木曜22:00〜の)第7話が21日、配信された。

  • 鈴木福　(C)AbemaTV, Inc.

鈴木福、過去の恋愛を回想

第7話では、俳優の犬飼貴丈がゲストに登場。犬飼は、前シーズン『シャッフルアイランド Season5』でも第7話・第8話に出演しており、2年連続でのスタジオゲスト参加となった。

スタジオトークでは、インフルエンサーのしんがダンサーのまいかと急速に距離を縮めている話に。しんのように相手に好きな人がいてもアプローチができるかについて聞かれた犬飼が、「厳しいですね」と語る一方、鈴木福は「(相手に)好きな人がいても好きだったことはあったかも」と明かしつつ、「(相手が)揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、しんくんみたいにグイグイいける自信ないです」と自身の経験を交えて語っていた。

【編集部MEMO】
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て南国リゾート・ランカウイの2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ずピンクとブルー、2つの島にいるメンバーをシャッフルする」というルールのもと、本能のままに島間を毎日シャッフルし、熱い恋愛を繰り広げていく恋愛番組。番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入した。

鈴木福、過去の恋愛を語る　相手に好きな人がいても…
「非常におもしろいです」　粗品MCの新番組『ドーピングトーキング』が8.30スタート
ロバーツ監督、好調キープする山本由伸と話していたこと「由伸とは…」
元NEWS草野博紀、まさかの場所で才能開花「大胸筋! 大胸筋! 大胸筋!」
佐々木朗希が復帰して…ロバーツ監督、ドジャースの「理想の先発ローテーション」を語る
小栗旬、山田優と付き合う前にしたこと　山田優が明かす「私のマネージャーに…」　共演者も「かっけえ～!」と大興奮
家に帰って小栗旬に「どこの角度もかわいい」と言われたら?　山田優の回答にスタジオ爆笑
元NEWS草野博紀「カメラの前に出るのが20年ぶり」　マッスルバーで“完全覚醒”
和田アキ子、楽屋挨拶に来た河西智美に「やり直しや!」と“指導”　その意図を知った河西は号泣
「起きたらサンタの格好のまま…」　河西智美、AKB48時代の泥酔事件を告白
大島麻衣、全男性芸能人に注意喚起「特に『今日何の集まり?』って聞く女」「週刊誌に…」
ロバーツ監督、大谷翔平の三振数を指摘「三振は気に食わないし気にするよ」
関連画像をもっと見る