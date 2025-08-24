女優の浜辺美波が24日、都内で写真集『25』(発売中/講談社刊)の発売記念会見を行った。

浜辺美波

『25』は、2021年に発売された写真集『20』から4年ぶりに、25歳の節目を記念して発売される最新写真集。撮影は自身がずっと行きたかったというオランダのアムステルダムで行われ、自由に買い物する写真や初のすっぴん撮影に挑戦した写真などが収められている。

29日に25歳の誕生日を迎える浜辺。写真集を発売した心境を聞かれると、「手元に届いたみなさまに『すごくすてきだったよ』というお声をたくさんいただいたので、悩んで決めてよかったなと。無事に発売できて、喜んでいただいてうれしい気持ちです」とにっこり。仕上がりは「25点満点中、25点でお願いします」と笑い、「この年齢だからこそのものになったらいいな、と。25歳をプロのみなさまに最大限、演出していただきました」と手ごたえを語った。

写真集には、初の“すっぴん”写真も。撮影に向けて準備したことを聞かれた浜辺は、「お散歩程度の運動は一応心がけてやってはいたけど、激しい有酸素運動はあまりせずに挑みました」と説明。さらに「飛行機でオランダに向かうので、乾燥が大敵だということで、飛行機の中でもパックをたくさんして、保湿して日焼け止めも塗って」とスキンケアで意識していたことを明かした。

また、撮影期間中の印象的なエピソードでは「オランダのおいしいご飯とチーズと、お酒を飲みに行ったのが思い出に残っています」と浜辺。「チーズがおいしいんですね、感動しました。ホテルの部屋で食べる用にもいっぱいチーズを買いました」と笑顔で振り返った。

前作『20』からの変化を聞かれると、浜辺は「見た目の変化はあるなと思いました。食生活は変えた覚えはないんですけど、年齢を重ねているので顔つきも違うなとか、似合う服のラインも変わったなと感じました」と実感を吐露。また、内面についても「何に対しても余裕を持って、リラックスできているような気がしました」と明かし、「いいものを残したいという強い思いはあるけど、焦りすぎないで余裕を持って向き合えるようになったかなと思っていて。写真集だけじゃなく、ほかのお仕事でも焦りすぎないで、プレッシャーもあるけど、そのうえでさらに楽しもうという気持ちが持てるようになったかなと思います」と変化を語った。

今後の目標としては、「体力をつけること」と浜辺。「夏は暑いし冬は寒いし、私たちは季節とは正反対の服を着て長時間ロケをすることも多いので、どんな時も集中力を絶やさず現場に向き合うことができるように、まずは体力をたくさんつけて。どんな時もパワフルに動き回れるような体づくりをしていきたい」と宣言してした。