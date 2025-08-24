きょう24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00～)では、『24時間テレビ』チャリティーランナーの横山裕が初登場する。

横山は、SixTONESと一緒に脳トレ系リズムゲームで全力ダンス。歴代チャリティーランナー・城島茂も緊急参戦し、横山、森本慎太郎と『ザ!鉄腕!DASH!!』チームを結成し、モノの軌道を推理するゲームでSixTONESチームと真っ向勝負を繰り広げる。

さらに、今年もSixTONESと一緒に『高校生クイズ』を盛り上げる石川みなみアナウンサーもマツケンサンバで踊り狂う。

最初のゲームは、脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員でマツケンサンバの曲にあわせてマツケンダンスを踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズに挑戦する。

自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ!」のタイミングで前に出てポーズ。不正解だった場合には、後ろにいる仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが待っている。

チャリティーマラソンに向けて練習漬けの横山は「今日も朝走ってきた。10キロちょっと走った後にマツケンの振りを覚えるの、めっちゃしんどい」と始まる前からヘトヘト。助太刀参戦の石川アナと一緒に、最後までマツケンサンバを踊り切れるのか。

3問連続で正解できた暁には、全員に最高級の超肉厚ステーキをご褒美。しかしチャレンジ失敗の場合は、進行役の藤森慎吾(オリエンタルラジオ)が1人でご褒美を試食することに。スタジオが気まずい空気になるため、「みんなに成功してほしい」と願う藤森だが、ゲームはまさかの大荒れに。『24時間テレビ』に弾みをつけたい横山は「絶対成功しましょう! いったるぞ～!」とみんなを鼓舞するものの、自ら足を引っ張りまくってしまう。

松村北斗は「許さない…!」と横山をにらみ、京本大我も「誰のせい!?」と横山を責め立てる。後輩たちに平謝りの横山は「マジで『24時間テレビ』を背負ってるんですよ! 俺ここでやりますよ!」と名誉挽回を狙う。

難関ミッションを、その道のプロがどんな軌道でクリアするかを予想する企画「軌道戦隊ルートマン」に、城島茂が参戦。『ザ!鉄腕!DASH!!』チーム(城島、横山、森本)とSixTONESチーム(ジェシー、京本、松村、高地優吾)に分かれ、ご褒美の絶品バーガーを懸けて予想対決する。

【編集部MEMO】

横山裕は、『24時間テレビ』歴代のチャリティーランナーの中で城島茂を意識。「リーダーよりは走りたいなと思ってます。リーダーが走ったとき(2014年)に僕ら(当時・関ジャニ∞)がメインパーソナリティーだったんですよ。そこに、TOKIOさんが出てきて、めちゃくちゃ感動したんですよ。(城島が走った)101キロは超えたいです」と話している。

