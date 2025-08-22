公立校の星に！夏の甲子園で躍進した公立高校（1）優勝候補撃破で“快進撃”

高校野球 夏の甲子園 最新情報

近年は公立高校の甲子園出場が減少している中、県立岐阜商業高校が躍進を見せた第107回全国高校野球選手権大会。かつては県立岐阜商と同じように、公立高校が一世を風靡し、甲子園に旋風を巻き起こしたこともあった。そこで今回は、夏の甲子園で躍進した公立高校をピックアップしたい。

大社（2024年）

昨年夏、甲子園を興奮の渦に巻き込んだのが、島根の大社高だ。

1898年に創立された伝統校で、1917年の全国中等学校優勝野球大会に出場。当時は「杵築中」という名前のもと、準決勝まで勝ち上がった。

その後は夏の甲子園での勝利は遠ざかっていたが、2024年の夏、開星高や石見智翠館高を破り、32年ぶりの甲子園出場を果たした。

エースの馬庭優太（現・東洋大）が奮闘し、初戦で同年の春準優勝校、報徳学園高に勝利する大金星。ここから快進撃が始まった。

その後も長崎・創成館高に延長タイブレークの末に勝利すると、早稲田実相手には劇的なサヨナラ勝利。まさに甲子園に「大社旋風」を巻き起こした。

準々決勝で神村学園高に敗れたものの、チームは93年ぶりのベスト8入りを達成。甲子園で躍動した大社高の戦いぶりは、高校野球ファンの脳裏から離れることはないだろう。

