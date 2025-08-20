100円寿司チェーンの「はま寿司」は8月20日より、「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、しっとりとした口当たりと上品な旨みが特長の「北海道水揚げ秋鮭」と、プリッと食感としっかり染みたタレがクセになる「福井県水揚げ 漬けほたるいか」、シャキシャキの信州産野沢菜を旨みの詰まった昆布と合わせた「野沢菜昆布軍艦」が、お手頃価格の110円で登場。

また、脂のりが良く旨みの詰まった「宮城県産 さんま」や、徳島県産すだちと大根おろしでさっぱりとした「えび天握り(すだちおろし)」が176円で登場。

さらに、ピリ辛のもみじおろしが脂の甘みを引き立てる「青森県産 金目鯛(もみじおろしのせ)」も176円で味わうことができる。

至福の一貫シリーズでは、上品な甘みのオオズワイガニを味わうことができる「北海道産 茹でずわいがに」(319円)が登場。また、塩とレモンが旨みをキュッと引き立てる「黒毛和牛のさっぱり塩レモン握り」も319円で楽しむことができる。

このほか、サイドメニューでは、加賀の伝統野菜“五郎島金時”を使用した「五郎島金時入りスイートポテトコロッケ(2個)」(242円)と、のりの風味がパワーアップした「カリカリポテト(のり塩味)」(297円)が登場。さらに、カフェラボには、しっとりとした冷たい焼き芋をブリュレした「ひんやり焼き芋ブリュレ」がラインアップされている。

いずれも8月20日から全国の「はま寿司」に登場。数量限定につき、なくなり次第終了となる。