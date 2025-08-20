キリンホールディングスとクロレラ製造における豊富なノウハウを持つエポラは、エポラのクロレラ粉末をベースに、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と、天然由来の「GABA」を配合したトリプルヘルスクレームの機能性表示食品「青玉プレミアム 免疫と睡眠と記憶力」を共同開発した。9月1日より、三洋薬品HBCの配置販売および通信販売で発売する。

青玉プレミアム 免疫と睡眠と記憶力

「プラズマ乳酸菌」を配合する免疫・睡眠・記憶力のトリプルヘルスクレーム商品は日本初※1となる。

※1 8月15日時点 キリン及びエポラ調べ 機能性表示食品の届出情報検索に基づく

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、睡眠は全ての年代において健康増進・維持に不可欠な休養活動であり、免疫や認知を含むさまざまな機能の増進、維持に重要であると述べられている※2。

また、当社の調査では「今後低下すると不安な認知機能」の1位が「記憶力」(79.8%)であることや、多くの人が認知機能について「何をしたらよいか分からない」という課題を抱えていることがわかった※3。

※2 厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023 睡眠に関する基本事項 1.睡眠の機能と健康との関係

※3 2022年8月16日当社リリース「日常生活の変化と認知機能に関する意識調査」について | 2022年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社 全国20歳以上の男女 有効回答数3,175名 調査期間2022年7月15日(金)~7月18日(月)

キリンとエポラは免疫・睡眠・記憶力の三つの課題に着目し、エポラのビタミン・ミネラル、タンパク質など50種類以上の栄養素を含む「石垣島産クロレラ」をベースに、健康な人の免疫機能の維持に役立つキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と、睡眠の質※4の向上に役立つ機能および、加齢によって低下する認知機能の一部である記憶力※5を維持する機能をもつ「GABA」を配合した、トリプルヘルスクレームの機能性表示食品を共同で開発した。

本品を通じて免疫・睡眠・記憶力ケアの習慣化をサポートし、健康維持・増進につなげていく。

※4 眠りの深さ、すっきりとした目覚め

※5 見たり聞いたりしたことを思い出す力

商品特長は以下の通り。

1つ目、トリプルヘルスクレーム対応、免疫・睡眠・記憶力の3要素を同時にサポートする機能性表示食品。

2つ目、50種類以上の栄養素を含む「石垣島産クロレラ」に、天然由来の「GABA」を使用し、加齢によって低下しやすい記憶力や空間認知力の維持と、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した。日々の免疫ケアに役立つ。

3つ目、エポラ社の技術で食品添加物を使用せずに粒状に成型した。

商品概要は以下の通り。

商品名は、青玉プレミアム 免疫と睡眠と記憶力。容量は、0日分(150粒)。7,020円。発売日は9月1日。発売元はエポラ。三洋薬品HBC株式会社の配置販売または通信販売。