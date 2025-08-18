Jリーグは8月1日に株式会社サンリオとフェアプレーパートナー契約を締結。「Jリーグが大切にする『フェアプレーの精神』と、サンリオの理念である『みんななかよく』にお互いが共感し、子どもから大人まで幅広い世代にその大切さを伝えていくことを目的として、フェアプレーパートナー契約を締結しました。今後は両者が協力し、フェアプレーの輪を広げる取り組みを推進していきます」と声明を発表していたが、18日に『フェアプレーリボンプロジェクト』の実施を発表。その会見が行われた。

同プロジェクトでは9月3日から10月26日までを対象試合とし、スタジアム来場者プレゼントとして『フェアプレーリボンクリアファイル』（片面は共通デザインで全60クラブカラーのハローキティが並ぶプロジェクトキービジュアル。もう片面は各クラブごとにハローキティとクラブロゴなどがデザイン）が配布される。全60クラブで合計約68万枚の配布を予定しており、無料配布部数としては過去最大規模になる。また、9月1日以降で各クラブの試合会場やオンラインストアで、リボンデザインを使用した限定コラボ商品が販売される。（配布方法や対象試合、販売方法などは各クラブで異なる。一部対象外クラブあり）

加えて、試合会場では9月3日から12月6日までフェアプレーリボンプロジェクトムービーが放映。会場で流れるフェアプレー映像にハローキティが登場する特別版となり、リスペクトの気持ちを伝える大切さを発信するとしている。さらに一部試合では、ハローキティがフェアプレーフラッグとともに入場し、試合前の「差別・暴力根絶宣言」を行う選手とともに、フェアプレーの大切さを伝える予定となっている。

会見に出席した株式会社サンリオの柴田貞規常務執行役員は、過去にJリーグのデータセンターやJリーグクラブと関わる仕事もしていたことを明かし、今回のデザインに関して、ハローキティのリボンカラーにも、エンブレムなどに込められた思いをサンリオのクリエイターが各クラブごとに確認し、「いろいろな方の思いを乗せていこうと考えながら作りました」と、制作の経緯などを説明している。