【8月19日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年8月の新商品5品まとめ(8月19日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするメニューや、暑い日にぴったりな冷たい商品など、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2025年8月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「冷製生パスタ チキンとバジルクリーム」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 442kcal
※九州・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チーズのコクを感じる濃厚なバジルクリームソースに、しっとりとしたチキンをトッピングした冷製生パスタが登場です。爽やかなバジルの香りとまろやかなソースがパスタによく絡み、暑い日にも食べやすい仕上がりになっています。

「1/2日分の野菜が摂れる 明太マヨソースキャベツ包み焼」(473円)

価格 : 473円
エネルギー : 243kcal
※北海道・中部・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

キャベツに玉ねぎ、青ねぎ、にんじんといった野菜がたっぷり入った包み焼が登場。1/2日分の野菜が摂れるというこちら。明太マヨソースがアクセントになり、野菜の甘みと明太子の旨みが相性抜群です。

「大きなサンドイッチ チキンと根菜サラダ」(451円)

価格 : 451円
エネルギー : 468kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

照焼チキンとローストチキンを左右で分けて挟み、ごぼうを使った根菜サラダとシャキシャキのレタスを合わせたサンドイッチが登場。ボリューム感と満足感を兼ね備えた、異なる味わいを一度に楽しめる商品になります。

「プレミアムおにぎり 直火焼黒毛和牛カルビ焼肉(ナムル)」(322円)

価格 : 322円
エネルギー : 247kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしく直火で焼き上げた黒毛和牛カルビ焼肉に、相性抜群のナムルを組み合わせた贅沢なおにぎりが登場です。コチュジャン入りのピリ辛醤油だれが食欲をそそります。

「タレつくね串(なんこつ入) ピリ辛七味」(198円)

価格 : 198円
エネルギー : 170kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※北海道・東北・関東地域のローソンのみの取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

炭火で焼き上げた香ばしい鶏つくね串に、ピリッと効いた七味でアクセントをプラスした商品が登場。なんこつ入りで、コリコリとした食感も楽しるホットスナックメニューです。

まとめ

8月19日発売の新商品は、「冷製生パスタ チキンとバジルクリーム」や「1/2日分の野菜が摂れる 明太マヨソースキャベツ包み焼」、「大きなサンドイッチ チキンと根菜サラダ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

