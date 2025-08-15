湘南ベルマーレは15日、昌平高校に所属するMF山口豪太の2026シーズン加入内定、および「2025年JFA・Jリーグ特別指定選手」として公益財団法人日本サッカー協会（JFA）より承認されたことをクラブ公式サイト上で発表した。

湘南のクラブ公式サイトには、次のように山口のコメントが掲載されている。

「この度、2026シーズンから湘南ベルマーレに加入することになりました、昌平高校の山口豪太です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、湘南ベルマーレという素晴らしいクラブでスタートできることを、とても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、支えてくれた家族や監督、コーチ、そして共に練習してきたチームメイトのおかげです。支えてくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるように頑張ります。自分の特徴であるチャンスメイクを活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。湘南ベルマーレに関わるすべての皆様、どうぞよろしくお願いいたします！」

2007年4月24日生まれの山口は、現在18歳。昌平高校の系列クラブであるFC LAVIDA時代から巧みなドリブルや利き足の左足から繰り出される高精度のキックで注目を集め、進学した昌平高校では背番号「10」を背負っている。また、U-15日本代表候補やU-16日本代表、U-17日本代表に選出された経歴を持っており、世代別代表でも飛躍が期待されている。

なお、湘南のクラブ公式サイトによると、山口はトップチームで背番号「30」を着用する。