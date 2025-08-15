俳優の竹野内豊が主演を務める映画『雪風 YUKIKAZE』(公開中)の特別番組『「雪風 YUKIKAZE」特別番組 未来へのメッセージ』が、ソニー・ピクチャーズ公式YouTubeにて配信開始となった。

  • 映画『雪風 YUKIKAZE』の特別番組がソニー・ピクチャーズ公式YouTubeで配信

今から、80年前、平和な海が戦場だった時代、数々の激戦を最前線で戦い抜いた駆逐艦「雪風」は、僚艦が大破炎上していく中、絶えず不死身ともいえる戦いぶりを見せ、主力である甲型駆逐艦38隻のうち、ほぼ無傷で終戦を迎えたのは「雪風」ただ一艦のみだった。作品のタイトルは、この「雪風」からとられている。「雪風」は、常に戦場に留まると、沈没する僚艦から海に投げ出された仲間たちを救い、ともに帰還させた。作品は、その知られざる史実を背景に、太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿を描き出す。

「雪風」艦長・寺澤一利には竹野内豊、先任伍長・早瀬幸平には玉木宏、若き水雷員・井上壮太には奥平大兼、早瀬の妹・サチには當真あみ、寺澤の妻・志津に田中麗奈、志津の父・葛原芳雄に益岡徹、帝国海軍軍令部作戦課長・古庄俊之に石丸幹二、実在した第二艦隊司令長官・伊藤整一には中井貴一がそれぞれキャスティングされている。

8月15日に全国の358館で劇場公開となった本作だが、この度、作品の魅力を伝える『「雪風 YUKIKAZE」特別番組 未来へのメッセージ』がソニー・ピクチャーズ公式YouTubeにて配信開始となった。ナビゲーターを務めるのは、ミッドウェイ海戦で沈没した巡洋艦から海に投げ出され、運命のめぐり合わせのように「雪風」に命を救われた少年兵・井上壮太を演じた奥平大兼と、「雪風」の乗員として戦争に出ている兄・幸平(玉木宏)の無事を祈りながら、故郷で懸命に生きる少女を演じた當真あみ。劇中で80年前の戦時下を懸命に生きる若者を演じた若手俳優の二人が、映画への想いを語りながら、豪華俳優陣も登場し、撮影中の知られざるエピソードなど映画の裏側に迫っていく。

(C)2025 Yukikaze Partners.

竹野内豊主演の映画『雪風 YUKIKAZE』の特別番組がYouTubeで配信
映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のSCREENX/4DX/ULTRA 4DXでの上映が決定
橋本環奈、黒ドレスで二の腕スラリ　透明感に驚かされた“新人女優”とは「めちゃくちゃ肌が白くてかわいい」
山田杏奈主演『恋に至る病』、光と闇の二面性を捉えた場面写真4点が公開
広瀬すず、吉田羊らが長崎を訪問し平和祈念像にて献花 - 映画『遠い山なみの光』の特別試写会も実施
妻夫木聡「僕たちは弱くていい、だからこそ人の痛みを感じる」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが20エリアに到達
本田真凛、美デコルテ&肩出しドレスで魅了　「妹の幼馴染が…」初出演映画で思わぬ“縁”
安斉星来、ミニ丈スカートからスラリと伸びる美脚披露　「足を上げて…」空手アクションのために“軸”作り
「優しいだけじゃ…」鈴木福が目指す理想像とは? 後輩俳優へのフォローで光る“兄”としての一面
『８番出口』とTVアニメ化決定の『運命の巻戻士』のコラボビジュアルが公開
二宮和也とのネタバレありのシークレットミーティング - 映画『８番出口』IMAX先行上映が開催
映画『夏の砂の上』のトークイベントにオダギリジョーと森山直太朗が登壇
関連画像をもっと見る

【編集部MEMO】
山田敏久監督は、『空母いぶき』と『山本五十六』のほか、映画評論家・水野晴郎氏がマイク・ミズノ名義で監督した超名作『シベリア超特急』で助監督を務めていた。長編映画の監督は本作が初となる。また、スーパーバイザーとして、『ローレライ』『戦国自衛隊1549』『亡国のイージス』などの作品で知られる福井晴敏氏が名を連ねている。