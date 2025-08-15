エースコックは8月18日、「スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメン/沖縄 島そば」(希望小売価格240円/税抜)を全国で発売する。

左「スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメン」「スーパーカップ1.5倍 沖縄 島そば」(希望小売価格240円/税抜)

スーパーカップから、夏に人気の観光地「北海道」「沖縄」をテーマにした商品が期間限定で登場する。

北海道 コーン塩バター味ラーメンには、滑らかさのある丸刃のめんを使用。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえのあるめんに仕上げた。湯戻し時間は3分。ポークをベースにオニオン等の野菜の旨みをしっかりと利かせた塩ラーメンスープで、バター風味のまろやかなコクにガーリックや白胡椒のスパイシーな刺激が加わることで、濃厚ながらも最後まで食べ続けたくなる味わいに仕上げた。かやくには、色調の良いコーン、人参、ねぎを使用している。

沖縄 島そばには、適度な弾力と滑らかさを併せ持つ角刃のめんを使用しており、食べごたえのあるめんに仕上げた。湯戻し時間は5分。ポークをベースに香味野菜などの旨みを加えた塩味のスープで、昆布や鰹などの魚介の味わいをしっかりと利かせることで臨場感のある味わいに仕上げた。かやくには、程良く味付けした豚肉、色調の良いかまぼこ、卵、ねぎを使用している。

パッケージは一目で"北海道"や"沖縄"が目に入るように配置が工夫されており、旅情感溢れるデザインとなっている。