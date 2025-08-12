サミーは、本社所在地である東京都品川区のふるさと納税返礼品として、P-SPORTS競技専用機『超ディスクアップ２』が採用されたことを発表された。なお、今回の採用は、サミーの製品が品川区のふるさと納税返礼品として提供される初の事例となる。

これまでも同社は本社が所在する品川区において、地域イベントへの参加や健康寿命の延伸につなげる高齢者向け筐体の開発などの地域貢献活動を行っている。近年では、パチンコの玉の動き方やパチスロのリールを目で追いかけて確認し、反射的に運動するという、スポーツ的な一面もあることが注目されていることから、2020年より「P-SPORTS」という考え方を広めており、専用機を使って技術や運、団結力を競い合う全国規模の大会も開催している。

さらにパチンコ・パチスロのエンタテインメント性と運動機能を強化できるという特性を活かし、2023年ごろからは楽しみながら反射神経を鍛えられる高齢者向けの筐体の研究を進めている。

今回返礼品に採用された『超ディスクアップ２』は、同社パチスロ機「ディスクアップ」シリーズをもとにつくられたP-SPORTS競技専用のパチスロ機となっており、今後、同社が全国に品川区の魅力をより感じさせるきっかけとなり、遊技機をとおしてエンタテインメントおよび健康促進に寄与できることを願っているという。

なお、セガサミーグループのセガによる「ぷよぷよ」シリーズのプロ選手が参加するeスポーツの体験イベントも品川区のふるさと納税返礼品に採用されている。

■返礼品の概要

・製品名：超ディスクアップ２ 品川区版

・寄付額：999,999円/台

・台数：20台

・応募期間：2025年8月8日(金)～12月31日(水)

・申込サイト：ふるさとチョイス(返礼品ページ)