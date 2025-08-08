全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、 ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」とのコラボPR動画を、2025年8月8日(金)に配信する。なお、パチンコホール企業と「にじさんじ」とのコラボ動画の配信は今回が初めて。

「にじさんじ」は、多種多様なバーチャルライバー(VTuber)が所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としている。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにて活動。今回、「にじさんじ」の中でパチンコ好きのライバーで構成された「にじパチ部」から、イブラヒム、伏見ガク、レイン・パターソンの3名が、ダイナムとコラボしたPR動画を配信する。

今回の「にじさんじ」とのコラボは、VTuberファンをはじめとするパチンコ未接触層への認知拡大を目的としており、安心して気軽に楽しめるダイナムやごらく遊技機(PAシン・エヴァンゲリオンGO)の楽しさを伝えることで、パチンコ遊技への参加意向を高め、業界全体のポジティブなイメージ創造につなげていきたいとしている。

なお、コラボPR動画は2025年8月8日(金)20：00より、イブラヒム【にじさんじ】チャンネルでの公開となる。

●【ダイナム ごらく】にじパチ部 魂の３本勝負！【にじさんじ/イブラヒム】

●コラボPR動画 配信記念キャンペーン

コラボPR動画の配信を記念し、ダイナム公式X(＠dynamjp)においてWフォロー＆リポストキャンペーンを8月8日(金)20時25分より実施予定。本キャンペーンでは、動画内でも紹介されたPB機「 PAシン・エヴァンゲリオンGO」のダイナム限定オリジナル景品「ステンレスボトル」が抽選で59名にプレゼントされるので、こちらも注目しておきたい。