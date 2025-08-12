ボーフムに所属するMF三好康児にイングランド復帰の可能性が浮上しているようだ。10日、ドイツ誌『キッカー』が伝えている。

現在28歳の三好は川崎フロンターレの下部組織出身で、2015年にトップチームデビューを飾った。北海道コンサドーレ札幌や横浜F・マリノスへのレンタルを経て、2019年夏には海外移籍を決断。ロイヤル・アントワープとバーミンガムでプレーした後、昨年夏にはボーフムへ活躍の場を移し、昨シーズンのブンデスリーガでは15試合出場1ゴールという成績を残した。

そんな三好だが、今夏の去就が不透明となっている模様。ディーター・ヘッキング監督は残留を望んでいるものの、バックアッパーという位置付けながら高額の年俸を手にしていることから、ボーフムは今夏の売却を検討しているようだ。報道によると、日本代表FW大橋祐紀が所属するチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）のブラックバーンが獲得に興味を示しているという。

なお、三好は現地時間10日に行われた2.ブンデスリーガ（ドイツ2部リーグ）第2節のエルフェアスベルク戦に後半開始から途中出場。1点リードで迎えた90＋1分には追加点をアシストし、チームの2－0での勝利に貢献した。

仮にブラックバーン加入となれば、三好にとっては2シーズンぶりのイングランド復帰に。大橋との共闘も実現する形となるが、果たして今夏の移籍は実現するのだろうか。