女優の岸井ゆきのが出演する第一三共ヘルスケアのボディケアシリーズ「ミノン」の新TVCM「やさしく洗う人」篇が放送されている。

岸井ゆきの

こだわりのシャンプーシーン撮影

今回のCMでは、岸井が「よく洗わなきゃと思って…」と過去の洗髪を回顧しつつ、心地よくリラックスした表情を浮かべながら、たっぷりの泡でやさしくシャンプーする姿を描いている。鼻の泡を飛ばす岸井の自然体の演技にも注目だ。

同シリーズへのCM出演は、今回で6年目を迎える岸井。常にリラックスした雰囲気で臨んでいるが、シャンプーシーンの撮影では、商品の特長である「きめ細かい泡」を美しく、かつ気持ちよさそうに見せるために、スタッフと岸井が一体となって細かく調整。指先の動きひとつ、ライトの当て方に至るまで、カメラの前で何度も試行錯誤を繰り返しながら挑戦した。

敏感な頭皮のうるおいを守りたいというテーマにちなみ、岸井に「ご自身が最近大切にしているセルフケアのルール」を聞くと、「最近は枕を使わずに眠るようにしている」という少し意外な習慣を紹介。

以前から「ミノン」のファンだという岸井。特に今回のCMで使用しているヘアシャンプーはかねてより推しアイテムであったことを強調する。ほかにもお気に入りのアイテムに入浴剤を挙げ、「私の家のバスルーム、まるで“みのん湯”」と楽しそうに語る。撮影の合間にも製品についてスタッフと話し込む場面が見られた。

岸井ゆきの コメント全文

――撮影の感想をお願いします。また、撮影で印象的だったシーンやエピソード、本CMの見どころを教えてください。

鼻の泡を飛ばすシーンがあるのですが、それがすごく上手に飛ばせて、このCMの見どころでもあります。また、力を入れずにやさしく洗うという点にこだわって撮影しました。洗い方だったり、指の位置だったり、どういう風にすればやさしく洗っている感じが伝わるのかを考えながら何度も試したことがとても印象に残っています。

――今回のCMでは、頭皮の「洗いすぎ」がキーワードになっていますが、これに関連して岸井さんの最近「○○すぎ」なことが何かあれば教えてください。

暑すぎ。 本当にあっという間にもう汗だくの時期になったなと思っています。 暑さ対策ってあまりないじゃないですか。 もう脱げるものを脱いでいるから、扇ぐとかしかできないので。 本当に毎日びしょびしょの体をどうやって冷やすかを考えています。

――今回のCMでは、敏感な頭皮のうるおいを守りたいというテーマで描かれておりますが、岸井さんが最近、自分の中で守っているルールなどあれば教えてください。

枕使わないです、私。

――なぜ枕を使わないのですか?

枕難民で、様々なタイプの枕に挑戦してみたのですが、ある時もう面倒になって、そのまま寝たら一番寝られたんですよ。あの時から私、枕を使わずに寝ていて、最近は枕なしをルールにして寝ています。

――今回のCM内で、「よく洗わなきゃと思って、頭皮のうるおいまで洗い流してた。」というセリフがありましたが、岸井さんが最近うるおいを感じたエピソードがあれば教えてください。

香港の映画祭のワールドプレミアで、なかなか香港まで行ったことがなかったので、 どれくらいの人が来てくれるのか不安だったのですが、すごくたくさんの人が来てくれて、私がいない日も満員だったことを知って、とても心がうるおいました。

――今回岸井さんにはミノン薬用ヘアシャンプーを使われましたが、岸井さん的バスタイムでのミノンお気に入りアイテムを教えてください。

今までのインタビューを少し遡って見ていただけると分かるのですが、最初からミノンのヘアシャンプーが好きだとずっと言っていたんですよ! だから、今回ヘアシャンプーの CM に出演出来てとてもうれしいです。洗い上がりも香りもシンプルイズベストというか、ずっと使っていたいなと思えるよさが大好きです。 あと、入浴剤も大好きです。私の家のバスルームは本当に「みのん湯」みたいになっているくらいなので、全部オススメです。

――最後に視聴者に向けてメッセージをお願いします。

今回、ミノンボディケアシリーズの新CMに出演いたしました岸井ゆきのです。 私自身も毎日使っているミノンのヘアケアのCMに出演できてとてもうれしく思います。 このCMを通して少しでも多くの方に頭皮ケアの大切さを知っていただけたらうれしいです。以上、岸井ゆきのでした。