エポック社は8月23日AM10:00より、「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」(1回820円)をファミリーマートの一部店舗で順次発売する。また、全国のシルバニアファミリー関連施設でも、8月30日より発売する。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」(1回820円) ※画像はイメージ

今年のテーマは「ハッピースイーツ」

2025年のシルバニアファミリー キラキラくじのテーマは「ハッピースイーツ」。シルバニアファミリーの人形が、ケーキやクレープなどをモチーフとしたかわいいコスチュームを着用している。A賞のドーナツワゴンとE賞、F賞のスイーツカーはつなげることができるので、集めて楽しい内容となっている。

A賞「おとどけ!おいしいドーナツワゴン ～ハッピースイーツ ver.～」は、オリジナルカラーのドーナツワゴンと、ドーナツモチーフの衣装を着たシカの赤ちゃんのセット。

B賞「フルーツケーキペアセット(ショコラウサギの女の子&赤ちゃん)」は、フルーツケーキをイメージしたおそろいのワンピースを着た、ショコラウサギの女の子と赤ちゃんのセット。

C賞「チョコケーキペアセット(ハスキーの男の子&赤ちゃん)」は、バナナチョコケーキをイメージしたおそろいの衣装を着た、ハスキーの男の子と赤ちゃんのセット。

D賞の「赤ちゃんパフェトリオ」は、フルーツパフェをイメージした、ドレスやおふとんに入った赤ちゃん3にんのセット。

E賞「赤ちゃんスイーツカー ～ドーナツワゴン・アイスクリームワゴン～」は、ドーナツワゴンやアイスクリームワゴンをモチーフにした赤ちゃん用のスイーツカー全4種類。つなげて遊ぶことができる。

F賞「赤ちゃんスイーツカー ～ロールケーキ～」は、ロールケーキをモチーフにした赤ちゃん用のスイーツカーで、選べる全6種。

G賞「赤ちゃんコレクション ～ハッピースイーツシリーズ～」は、スイーツをイメージした赤ちゃんコレクション。全8種で何が出るかは開けてからのお楽しみ。

ラストチャンス賞は「シルバニアファミリー キーチェーン～赤ちゃんクレープトリオ～」で、クレープをイメージしたおふとんに入った小さい赤ちゃんのキーチェーンセットとなっている。

連動キャンペーン

シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～の半券を持参し、対象のおもちゃ販売店で1回合計税込3,000円以上購入した人に、いちごアイスをイメージした衣装の「ペルシャネコの赤ちゃん -いちごアイスコスチューム- 」（1体）をプレゼントする。数量限定のため、景品が無くなり次第終了となる。なお、ファミリーマート店舗はキャンペーン景品交換の対象外となっている。

ペルシャネコの赤ちゃん -いちごアイスコスチューム-

© EPOCH