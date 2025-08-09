ジェーシービーは8月7日、サムスンとの決済連携を強化することを発表した。

Samsung Wallet Launch Ceremonyの様子

同日、サムスン電子 MX事業本部デジタルウォレットチーム副社長チェウォンチョル氏と、JCB取締役兼常務執行役員 岡﨑正明氏が参加してローンチセレモニーを実施した。

セレモニーに先駆け、8月1日から、日本でのSamsung Walletに、JCBが発行するクレジットカードの登録やモバイル決済が対応可能となった。

「Samsung Wallet」は、グローバル市場で汎用的に提供されているモバイルウォレット。Samsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できる。決済機能を総称した「Samsung Pay」を使えば、その都度各種アプリを探して起動する手間なく、瞬時に支払いが可能になる。

Samsung Wallet

JCBでは、近年、モバイル決済に力を入れている。今回、グローバル市場で汎用的に提供されているモバイルウォレット「Samsung Wallet」でJCBのタッチ決済対応が可能になることで、さらなるJCBのタッチ決済の取扱高の向上が期待できる。

サムスンは、JCBとともに、Samsung Walletにおける多方面での協業を進めていくとのこと。日本国内では、今回対応開始したJCB発行のクレジットカードのほか、他のJCBブランド発行会社への拡大およびキャンペーンなどの共同施策を実施する。グローバルではJCBカード普及率の高い韓国、台湾、ベトナムなどを皮切りに、各国・地域でもSamsung Walletが対応できるように協議を重ねていくという。