広島東洋カープ・塹江敦哉を登録抹消…7日のDeNA戦に登板も1回2失点

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
8日のプロ野球公示で、広島東洋カープは塹江敦哉投手を抹消した。
7日に敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に5番手として登板。
5-7と2点リードを許した状況でマウンドに上がったが、四死球や安打で無死満塁のピンチを招き、犠飛と適時打を浴びて2失点と結果を残せなかった。
ファームで再び鍛え直し、再び一軍戦で躍動する姿を見たい。
