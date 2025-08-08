広島東洋カープ・塹江敦哉を登録抹消…7日のDeNA戦に登板も1回2失点

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

8日のプロ野球公示で、広島東洋カープは塹江敦哉投手を抹消した。

7日に敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に5番手として登板。

5-7と2点リードを許した状況でマウンドに上がったが、四死球や安打で無死満塁のピンチを招き、犠飛と適時打を浴びて2失点と結果を残せなかった。

ファームで再び鍛え直し、再び一軍戦で躍動する姿を見たい。

