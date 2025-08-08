DeNAは、9月14日（日）および15日（祝・月）に横浜スタジアムで開催される巨人戦において、キャッシュレス化のトライアルを実施することを発表した。当日は横浜スタジアム周辺の店舗・窓口等において、原則として現金が使えない。

来場される方にとって横浜スタジアムでのあらゆる体験をよりスムーズに、そしてより快適に楽しんでいただくことを目指し、お買い物時のスピードアップはもちろんのこと、迅速な購入ニーズの把握や、オフィシャルファンクラブBlueMatesの皆さまへより一層おトクなサービスの提供など、本取組みはより良いスタジアム体験を将来的に展開していくためのトライアルとなっている。

【実施日時】

2025年9月14日(日) 、15日(祝・月) 巨人戦

【実施場所】

横浜スタジアムおよび周辺の店舗・窓口等

※ただし下記につきましては、現金を含め従来通りの決済手段でご購入が可能となります

・カプセルトイ（CAPSULE☆LAND、店舗内など）

・PLAY☆LAND

・自動販売機

・ハマチケ購入窓口（13通路前総合サービスセンター、横浜スタジアムチケット売場、外野チケットカウンター）

・団体弁当予約

・チケット関係者窓口（通常どおり現金決済のみです。一方で当日・前売のチケット売場はキャッシュレスになります）

・横浜公園内のキッチンカー（一部）