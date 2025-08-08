時代というものは常に進んでいくようで、どうやら最近だとウマい“栄養バランス飯"がたくさん出ているらしい。……えっ、マジで? いや、いつだったかな。コロナ禍くらいのときに試した冷凍の栄養バランス飯はぶっちゃけ、身体にはよさそうだけど味のほうは……という感じだった。

しかし、日清食品の「冷凍 完全メシ DELI」や、冷凍宅配弁当「nosh-ナッシュ」なるものも人気だそうだ。でも、本当に美味しいの?

ということで今回は、日清食品の「冷凍完全メシ DELI」vs.「ナッシュ」という冷凍の栄養バランス飯対決を(勝手に)実施。一体どっちがウマいのか食べ比べてみた! ウマくて栄養バランスいい「ウマイイ飯」勝負、第1弾は「中華対決」だ!

■【先攻】日清食品「冷凍 完全メシ DELI 四川風麻婆丼」

日清食品の完全メシは個人的にかなりたくさん食べてきたので、今さらその実力について疑う余地などない。

本当にいろんな種類の完全メシを食べてきたが、どれもマジでウマいし、特に冷凍の商品はガ・チ・で超ウマいので、この勝負もナッシュにはやや酷ではないかとさえ思っているが……果たしてどうなるのか。

ということで、先攻は日清食品「冷凍 完全メシ DELI」の「四川風麻婆丼」から。

ただの麻婆丼じゃなく、“四川風”というのがポイントかもしれない。今は辛くて痺れる“カラシビ”もかなりグルメ業界に定着したし、花椒がない中華料理には、もはや物足りなさすら感じるのは気のせいではないだろう。

栄養成分はこんな感じ。内容量は351gと大容量で、たんぱく質は23.0g、食物繊維は7.5g。それでいて脂質は14.6g、食塩相当量は1.8g、カロリーは582kcalと超優秀。相変わらず、いい……!

で、外袋に軽く切れ込みを入れ、500Wのレンジで6分ほど加熱すれば……

はい、完成〜! ツヤツヤしていてシズル感たっぷり。めちゃくちゃウマそうだ。……おっと、すでに香りから四川っぽさが漂ってきてる感じもするぞ!

それではさっそく、いただきます!

アッッッツ!!!! 熱ィ〜ッッッ!!!! タレも豆腐もめちゃくちゃ熱いッ! はじめのひと口で頬張りすぎた……けど、やっぱりめちゃくちゃウマいなッ!!!! しかもちゃんと辛い! これは本格的!

「豆腐って冷凍に耐えうるのか?」とちょっと心配だったのだが、もうまったく無問題。普通に冷蔵の豆腐と変わらないプルプル感、そしてツルンとした喉越しが完璧に維持されている。コリッとした豚挽肉も歯ごたえがあってよし!

で、なによりこの味付けがウマい……! 「四川風麻婆丼」というからには、やはりピリッとした辛さだけでなく、ビリっとしたシビれを感じたいところ(四川、行ったことないけど)。その点、この「四川風麻婆丼」は辛さと痺れのバランスが絶妙。はじめは唐辛子のピリピリした辛さが前面で主張し、あとから花椒の痺れがジリジリと追い上げてくる感覚だ。

花椒のスパイシーさと華やかな香りがもうたまらないし、“醬”もちゃんとウマい。豆板醤のコクが効いているのだろう。甘みと辛みが奥深く、この中毒性こそ完全メシ。日清食品の真骨頂だ。栄養バランスに配慮された商品ということを完全に忘れさせるこの手が止まらない味わい、たまらん!

■【後攻】ナッシュ「たっぷり挽肉の麻婆茄子」

対するは、ナッシュの「たっぷり挽肉の麻婆茄子」。パッケージの方向性は日清食品の「冷凍 完全メシ DELI」とは全然違い、シンプルながらどこかシックで可愛らしさすらある。

そもそもナッシュは、健康と美味しさを両立させた冷凍宅配弁当サービス。全てのメニューが糖質30g以下、塩分2.5g以下という基準で開発されている。

専属シェフが和洋中からスイーツまで約100種類の豊富なメニューを考案し、美味しさにも徹底的にこだわっているのもポイントだ。「たっぷり挽肉の麻婆茄子」は369kcal、たんぱく質13.2g、食物繊維5.0g、脂質25.4g、塩分2.5gと好バランス。なお、こちらは先攻「四川風麻婆丼」と違ってライスは付いていない。

さっそく600Wのレンジで5分間加熱して……完成！

っていうか、開けてみて初めてわかったけど、副菜もめちゃくちゃ付いてるやんけ! めちゃ贅沢〜!

さっそく本命である麻婆茄子から食べてみるか。

せーの、パクッ。

アッツゥ!!! あっ、ウマー!!! めちゃくちゃウマいぞ!? 茄子は大ぶりで食べ応えバッチリ。麻婆の味もしっかり染み込んでいる。豚挽肉も粗めに挽かれているようで肉肉しさが残っていて素晴らしい！

辛さそのものはさほど効いているわけではないが、濃厚で甘辛い麻婆ソースが味わいにキレと奥行きを与えていて、すごく満足感がある。これはご飯もめちゃくちゃ進む。栄養バランスのよさとかは抜きにして、普通に食事として超美味しいぞ……。

枝豆昆布、焼売、カリフラワーの醤油あえという副菜も秀逸！ 枝豆の素材としての味わいも濃いめで昆布との相性も抜群。最高の箸休めだ。カリフラワーも醤油の味が中まで染み込んでいて美味。ご飯のお供としても十分に合うだろう。焼売はゴロッとした肉感が本格的で、かなり満足度が高い。どれも食事のおかずとしてだけでなく、お酒のアテにもかなり向いてそうだ!

……さて、肝心の「冷凍完全メシ DELI」vs.「ナッシュ」だが、ナッシュが予想を遥かに上回るウマさだったため、明確にどちらの勝ちとは言い難い。マジでどっちもマジでめちゃウマなのよ……。すごいな、冷凍の栄養バランス飯。マジで進化しすぎ。とりあえず、最低でももう一戦くらいしないと結論は出なさそうなので、勝負は次回に持ち越し。延長戦に乞うご期待!