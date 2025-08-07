ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は8月7日より、8月中旬までの期間限定で「ヒレステーキフェア」を開催している。

同フェアでは、柔らかく噛むとほろっとほどけるような繊細な食感が特長の、US産の希少部位であるヒレを使用。

「US産ヒレステーキ(付け合わせ焼き野菜)」は、300℃の直火で焼き上げ旨みを閉じ込めることで、噛めば噛むほど肉の旨みを存分に感じられるステーキ。赤パプリカ、ズッキーニなどを直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き野菜」を付け合わせに、ソースは「ステーキソース」「ガーリックソース」「デミグラスソース」「玉ねぎソース」の4種類から選ぶことができる。価格は200gが4,268円、100gは2,618円。

また、食べやすく一口大にカットしたヒレステーキと、ビッグボーイの看板商品“大俵ハンバーグ”とのコンビネーションを楽しめる「US産ヒレカットステーキ(80g)&大俵ハンバーグ」も登場。価格は、大俵ハンバーグのサイズが150gで2,739円、200gは2,805円、250gは3,025円となっている。

さらに、ジューシーな手ごねハンバーグ(100g)とグリルチキン(100g)を組み合わせた「US産ヒレカットステーキ(80g)のトリプルグリル」もラインアップ。価格は2.629円。

なお、ヴィクトリアステーション28店舗では、「国産牛カットサーロインフェア」が開催される。