DYGL、最新アルバム発売記念パーティーのYouTube生配信決定

フジロックでも大きな注目を集めたDYGL。最新アルバム『Who's in the House?』リリース記念パーティーが、8月1日に東京・Time Out Cafe & Diner/KATA(恵比寿リキッドルーム2F)にて開催。YouTubeにて同日20時より生配信される。

8月13日に待望の5作目『Who's in the House?』をリリースするDYGL。今回のイベントでは、メンバー全員参加の公開インタビュートークや、フルセットでのライブパフォーマンスが披露される。MC/インタビュアーは小熊俊哉(Rolling Stone Japan)が務める。

DYGL presents Pre-Release Party "Who's in the House?"

supported by Rolling Stone Japan

日時:2025年8月1日(金)

会場:TIME OUT CAFE & KATA(恵比寿リキッドルーム2F)

YouTube Streaming 20:00〜開始予定

配信URL:https://www.youtube.com/live/Q6cvNHv2j2U

出演:

DYGL(秋山、下中、嘉本、加地、鈴木)

MC/インタビュアー:小熊俊哉

DYGL "Whos in the House?" TOUR

2025年9月15日(月・祝) 金沢 AZ

2025年9月17日(水) 名古屋 CLUB QUATTRO

2025年9月18日(木) 梅田 CLUB QUATTRO

2025年9月23日(火・祝) 新潟 CLUB RIVERST

2025年9月26日(金) 渋谷 Spotify O-EAST

2025年10月1日(水) 札幌 cube garden

2025年10月19日(日) 福岡 The Voodoo Lounge

2025年10月23日(木) 香川 高松 TOONICE

2025年10月24日(金) 京都 磔磔

2025年10月26日(日) F.A.D YOKOHAMA

チケット購入:https://w.pia.jp/t/dygl-fall2025/