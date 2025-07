コールドプレイ公演での「社内不倫」発覚騒動、妻を裏切った米AI企業CEOが辞任

アメリカのAI系スタートアップ企業「Astronomer(アストロノマー)」のCEOであるアンディ・バイロン氏が、同社の人事責任者、クリスティン・キャボット氏と”親密な抱擁”を交わしている姿が、コールドプレイのボストン公演で大型スクリーン(ジャンボトロン)に映し出され、SNSを中心に話題となっていた。問題の場面が捉えられたのは、現地時間7月17日、ジレット・スタジアムで行われたコールドプレイのライブ中だった。

この騒動を受け、Astronomerは7月19日に公式声明を発表。「私たちAstronomerは、創業以来大切にしてきた価値観と企業文化を何よりも重視しています。リーダーたちはその模範であるべきであり、今回その期待は裏切られました」と述べた上で、バイロン氏の辞任を発表した。

「アンディ・バイロン氏は辞表を提出し、取締役会がこれを受理しました。今後は共同創業者であり、最高プロダクト責任者(CPO)でもあるピート・デジョイが暫定CEOを務め、新たなCEOの選出を進めます」

同社は、データ分析やAI運用を支援する「DataOps」分野で注目されているスタートアップ企業であり、今回の騒動についてもこう述べている:「今回の件で注目のされ方は一変したかもしれませんが、私たちの製品や顧客への取り組みに変わりはありません。引き続き、困難なデータやAIの課題解決に取り組んでまいります」

辞任の発表は、Astronomerが両氏を一時的に職務停止とし、第三者による調査を進めていると公表してから24時間も経たないうちに行われたもの。18日の時点で同社は「本件について正式な調査を開始しており、近日中に詳細を共有する予定です」としていた。

なお、コンサートの問題の場面は、コールドプレイのライブでは恒例の「ジャンボトロン・ソング」という企画中に起こったもの。これは、会場のスクリーンに映し出された観客に対し、フロントマンのクリス・マーティンがその場で即興の歌を歌うという人気演出。映像には、抱き合う二人を見たマーティンが「浮気中か、あるいはただのシャイなカップルか」と冗談めかしてコメントする様子も収められていた。

From Rolling Stone US.

