日本マクドナルドは7月11日、ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」とハッピーセット「ハローキティ」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」

タカラトミーの「トミカ」から生まれたヒーロー、特装合体ロボ ジョブレイバーが、ハッピーセットにおもちゃとして初登場する。パトロールカーや消防車などの「はたらく乗り物」が、得意な仕事を活かして街を守るジョブレイバー(ロボット)に変形。乗り物として動かしたり、変形してロボットで遊んだりできるおもちゃとなっている。今回はマクドナルドオリジナルデザインのジョブレイバーを含む、全6種類をラインアップ。警察や消防など、社会を守る仕事の「ごっこ遊び」が楽しめ、社会性を学ぶことができる。また、飛行機や救急車などをロボットに変形させる遊びは、部分と全体を考える図形や空間などの認識も高める。街で見かける「はたらく乗り物」がジョブレイバー(ロボット)に変形し、皆を守るストーリーを想像しながら遊ぶことができる。

(C) ANA (C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

ハッピーセット「ハローキティ」

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のハッピーセットは、日焼け・水着・浴衣など、夏をテーマにした全6種類のラインアップ。ミニトレーやスプーン&フォークで食事を楽しんだり、アイスメーカーなどで料理をしたりする遊びは、生活習慣と手指を器用に動かす身体動作の能力を高める。また、家族や友達に、おにぎりメーカーで作ったおにぎりをごちそうする遊びは、社会性・感情を豊かに育む。ハローキティのおもちゃを日々の生活に取り入れて、キラキラと楽しい夏を想像しながら遊ぶことができる。さらに、おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、同ハッピーセットオリジナルのスイカゲーム「ハローキティのハッピースイカゲーム」が楽しめる。フルーツを成長させて、スイカを作りながらハイスコアを目指す、スイカゲームとのコラボレーションとなる。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655449

(C) 2021 Aladdin X Inc. スイカゲーム®はAladdin X株式会社の登録商標です。

「ほんのハッピーセット」第4弾

Gakkenで人気の書籍がハッピーセットオリジナルに再編集され、2025年「ほんのハッピーセット」第4弾として、7月11日より絵本「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編」、ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一周の旅図鑑」として新登場する。絵本は、不思議な世界を探検しながらシールを貼って完成させるシールパズルと、絵さがしが楽しめる。ミニ図鑑は、人気旅行ガイドブックのハッピーセットオリジナル版で、図鑑に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルパズルゲームで遊ぶことができる。

ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一周の旅図鑑」

(C) Gakken

(C) 地球の歩き方/Gakken