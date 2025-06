バンダイ ライフスタイル事業部は6月30日より、大人向け本格コスメシリーズ『Pon de Couleur』の新商品「ポンデクルール サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン マルチカラーパウダー」を、全国のバラエティーストアおよびガシャポン自販機にて販売する。

Pon de Couleur「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」

『Pon de Couleur(ポンデクルール)』は、“あたらしい色(じぶん)に出会おう”をキャッチコピーとしたコスメシリーズ。日常的に使いやすい大人向け本格コスメであることはもちろん、クローズドパッケージのため、開けるまでどんなキャラクター・どんなカラーに出会えるかわからない、ドキドキを楽しむことができるシリーズ。

Pon de Couleur「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」マイメロディ(きゅんとおひめさまピンク)

今回は、アイシャドウ・フェイスカラーとして使えるマルチカラーパウダー「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」を発売。ガーリーなハート型容器に、うるうるおめめのサンリオキャラクターズがデザインされている。

Pon de Couleur「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」クロミ(かまってこあくまパープル)

サイズは縦約43mm×横約47mmとコンパクト。ラインアップは、「マイメロディ(きゅんとおひめさまピンク)」「クロミ(かまってこあくまパープル)」「シナモロール(ふわふわあおぞらブルー)」「ハローキティ(うるっと甘々レッド)」の全4種となっており、どれが出るかはお楽しみ。

Pon de Couleur「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」シナモロール(ふわふわあおぞらブルー)

Pon de Couleur「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」ハローキティ(うるっと甘々レッド)

発売日は6月30日。全国のコンビニエンスストアやヴィレッジヴァンガード、バラエティ・キャラクター雑貨専門店等、ガシャポン自販機にて順次販売される。価格はバラエティーストア等では550円、ガシャポン自販機では500円。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660913