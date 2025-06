バンダイは6月第2週より順次、サンリオのキャラクター達をラインアップした「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱」を、全国のガシャポン⾃販機シリーズにて発売している。

「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱」は、実際に硬貨を入れて取り出せる全高約8cmの貯金箱。ガシャポン史上最大の「90mmカプセル」シリーズで、100円玉硬貨が約20枚収納できる本格仕様。また、貯金箱としてはもちろん、飾って楽しむこともできるよう、表面は高級感のあるツヤツヤな仕上がりとなっている。

ラインアップは、「ハローキティ」「けろけろけろっぴ」「ポチャッコ」の全3種。6月第2週より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズにて販売されている。1回500円。

