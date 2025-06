天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・2回戦の4試合が18日に行われた。

1週間前には横浜F・マリノス(J1)がラインメール青森(青森県)に完封負けを喫し、柏レイソル(J1)が東洋大学(アマチュアシード)に敗れるなど苦戦が続いたJ1勢だが、この日は堅調な戦いぶり。ツエーゲン金沢(石川県)と対戦したFC東京は32分と44分に佐藤恵允がネットを揺らすと、85分には今夏に加入した長倉幹樹が追加点。金沢の反撃を1点に抑え、3-1で3回戦へ駒を進めた。

ガンバ大阪(J1)はヴィアティン三重(三重県)に先制されるも、失点からわずか2分後に佐々木翔悟が同点ゴールをマーク。さらにはデニス・ヒュメットがネットを揺らし、2-1の逆転勝利を飾った。室井彗佑のゴールで先制した横浜FC(J1)はいわてグルージャ盛岡(岩手県)に追いつかれたが、90+4分に小倉陽太が値千金の勝ち越し点を挙げ、接戦を制している。

J2対決となった一戦は死闘の末に大分トリニータ(J2)に軍配。北海道コンサドーレ札幌(J2)が木戸柊摩と出間思努のゴールで28分までに2点を先行するも、大分は39分に薩川淳貴が1点を返すと、土壇場の90+5分に宇津元伸弥が同点弾を叩き込む。延長戦を含めた120分間では決着が付かず、勝負の行方はPK戦に。これを5-3で制した大分が3回戦へ駒を進めた。

これにより、7月16日に開催される3回戦へ進出する全チームが確定。18日に行われた4試合の結果と3回戦の対戦カードは以下の通りとなっている。

◆2回戦・試合結果

▼18日開催

横浜FC(J1) 2-1 いわてグルージャ盛岡(岩手県)

FC東京(J1) 3-1 ツエーゲン金沢(石川県)

ガンバ大阪(J1) 2-1 ヴィアティン三重(三重県)

北海道コンサドーレ札幌(J2) 2-2(PK:3-5) 大分トリニータ(J2)

◆3回戦・対戦カード

▼7月16日開催

ヴィッセル神戸(J1) vs ヴァンフォーレ甲府(J2)

アルビレックス新潟(J1) vs 東洋大学(アマチュアシード)

川崎フロンターレ(J1) vs SC相模原(神奈川県)

ラインメール青森(青森県) vs ブラウブリッツ秋田(J2)

ガンバ大阪(J1) vs モンテディオ山形(J2)

鹿島アントラーズ(J1) vs V・ファーレン長崎(J2)

アビスパ福岡(J1) vs ギラヴァンツ北九州(福岡県)

サンフレッチェ広島(J1) vs 藤枝MYFC(J2)

湘南ベルマーレ(J1) vs 清水エスパルス(J1)

FC東京(J1) vs 大分トリニータ(J2)

セレッソ大阪(J1) vs 徳島ヴォルティス(J2)

FC町田ゼルビア(J1) vs カターレ富山(J2)

京都サンガF.C.(J1) vs 横浜FC(J1)

東京ヴェルディ(J1) vs サガン鳥栖(J2)

名古屋グランパス(J1) vs ロアッソ熊本(J2)