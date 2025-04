ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ はいっ!ポーズ!キーホルダー」(全6種/1回300円)と「はぴだんぶい Y2K風ラバーキーホルダー」(全6種/1回300円)を3月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

カプセルトイ自販機台紙イメージ

「サンリオキャラクターズ はいっ!ポーズ!キーホルダー」(全6種)は、フレームの中で楽しげにポーズをとるサンリオのキャラクターたちの背景部分がクリアになったキーホルダーだ。キーホルダー越しに周りをのぞくと、日常世界にキャラクターたちが登場したように見える。お出かけ先に持って行って一緒に写真を撮れば、キャラクターたちとの思い出を作ることができる。様々な場所に持ち歩いて楽しめるアイテムだ。

カプセルトイ自販機台紙イメージ

「はぴだんぶい Y2K風ラバーキーホルダー」(全6種)は、サンリオの人気6キャラクターユニット「はぴだんぶい」のキャラクターのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの名前を、ポップでレトロな雰囲気のフォントで表現したラバーキーホルダーだ。2000年代に若者の間で流行したブランドのロゴをイメージしたデザインになっている。

リトルツインスターズ

「サンリオキャラクターズ はいっ!ポーズ!キーホルダー(全6種)」は3月中旬より順次発売。価格は1回300円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W41×H53×D2mm。素材はアクリル樹脂・鉄。取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー。

けろけろけろっぴ

あひるのペックル

バッドばつ丸

タキシードサム

ハンギョドン

「はぴだんぶい Y2K風ラバーキーホルダー(全6種)」は3月中旬より順次発売。価格は1回300円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W57~94×H29~54×D2mm。素材はラバー・鉄。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250