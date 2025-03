ニューエラとバンダイが展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」とのコラボ企画として、MLB TOKYO SERIES presented by GUGGENHEIMを記念したスペシャルアイテムを発売する。

「NEW ERA 59FIFTYMLB CAP MINIATURE SWING COLLECTION-MLB TOKYO SERIES2025-」は、ニューエラの一部直営店に設置されたガシャポン自販機と、ニューエラのオンラインストアで、3月1日より順次販売を開始した。

全6種

ラインナップはロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブスの全選手が着用する公式選手用キャップをモチーフにしたモデルに加え、オフィシャルグッズとして展開されるデザインを含めた全6種となっている。

12ヶ入りのボックスタイプ

「NEW ERA 59FIFTY MLB CAP MINIATURE SWING COLLECTION-MLB TOKYOSERIES 2025-」の価格は1回500円。対象年齢は15才以上。全6種。

販売ルートは、全国のニューエラストア(アウトレット店舗及びニューエラキオスク、ニューエラスタンドを除く)に設置されたガシャポン⾃販機及び、オンラインストアほか、イベント会場などでも販売する可能性がある。オンラインストアでは12ヶ入りのボックスタイプを6,000円で発売する。

「ガシャポン」はバンダイの登録商標。(C)BANDAI Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.