日本マクドナルドは2月28日、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」とハッピーセット「なりきりマクドナルド」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

「ジュラシック・ワールド」がハッピーセットに

Netflixで配信中のアニメ、ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッションがハッピーセットになって登場する。恐竜、翼竜などのフィギュアと特徴が書かれた解説カードがセットになった全8種類のおもちゃ。今回のおもちゃは、自然科学や生命への関心を深め、大昔に恐竜たちがどんな暮らしをしていたかを想像しながら、恐竜ごっこ遊びが楽しめる。図形や空間などの認識を用いて、4つのパーツを組み立てて、頭、尻尾、翼などを動かせば、ジュラシック・ワールドの大迫力の世界観を再現できる。

また、おもちゃの箱もしくは付属の解説カードのQRコードをスマホで読み込むと、デジタルコンテンツ「ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR」が楽しめる。スマホ上で、恐竜が目の前でまるで生きているかのように動き、えさを食べ、吠える姿を観察できる。

ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR

第1弾は2月28日~3月6日までで、「ティラノサウルス・レックス」「アンキロサウルス」「アトロキラプトル」「ナーストケラトプス」が登場。

第2弾は3月7日~3月13日までで、「ステゴサウルス」「プテラノドン」「アロサウルス」「ベックレスピナクス」が登場する。

第3弾は3月14日からで、第1弾・第2弾で登場した8種類のフィギュアのうち、いずれか1つがもらえる。在庫状況によっては過去に販売されたおもちゃが提供される場合もある。どのおもちゃがもらえるかはお楽しみ。

「なりきりマクドナルド」が4度目の登場

なりきりマクドナルドは、マクドナルドのクルー(アルバイトスタッフ)が使っているアイテムや商品をモチーフにしたおもちゃ、全8種類のラインアップ。チキンマックナゲットを作ったり、ドリンクマシーンにジュースを入れたりしながら、マクドナルドクルーの本格的なごっこ遊びができる。サンバイザーやネームバッジを着けて、マクドナルドのクルーになりきって遊ぶことで、社会性や感情を豊かに育むことができる。また、複数のおもちゃを集めて遊べば、注文を受けてから、フードやドリンクを作り提供するまでの流れが体験でき、「お店の仕事の繋がりを考えるごっこ遊び」が広がる(想像力・表現力)。

第1弾は2月28日~3月6日までで、「つくってみよう! マックナゲットセット」「ジュースをいれてみよう! ドリンクマシーン」「メニューがえらべる! レジスター」「パティがこんがり! グリルマシーン」が登場する。

第2弾は3月7日~3月13日までで、「つくってかんせい! ハンバーガーセット」「クルーになってみよう! サンバイザー・バッジセット」「ごちゅうもんをどうぞ! オーダーマイク」「とどけてあそぼう! デリバリーバッグ」が登場。

第3弾は3月14日からで、第1弾・第2弾で登場した8種類のおもちゃのうち、いずれか1つがもらえる。在庫状況によっては過去に販売されたおもちゃが提供される場合もある。どのおもちゃがもらえるかはお楽しみ。

【ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション】

Jurassic World franchise © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

【なりきりマクドナルド】

©2025 McDONALD’S