タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より「ハリーポッター HONEYDUKES ファッションリングコレクション」を2025年2月に発売する。全4種で各300円。

「ハリーポッター HONEYDUKES ファッションリングコレクション」(全4種・各300円)

「ハリーポッター HONEYDUKES ファッションリングコレクション」は、『ハリー・ポッター』シリーズに登場する「HONEYDUKES」のスイーツをファッションリングにしたアイテム。サイズは約3〜4cm。

ラインナップは「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」「蛙チョコレート」「蛙チョコレートパッケージ」「ナメクジゼリー」の全4種。

All characters and elements (c)&TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (c)&TM WBEI. Publishing Rights (c) JKR.(s25)