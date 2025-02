P&Gジャパン合同会社のオーラルケアブランド「Oral-B by Braun」は2月1日、スマートフォン1台で、いつでも、どこでも、手軽に蓄積した歯垢の磨き残しをチェックすることができる無償の新webツール「歯チェックAI」を公開した。

歯チェックAI

歯チェックAIとは

歯チェックAIは、国内電動歯ブラシブランドで初めて、アメリカなどのバーチャル歯科治療プログラム(teledentistry)にて使われている「Toothlens」という歯垢チェックツールを日本に導入したもの。その精度の高さから世界中で使用されており、アメリカでは240万人以上に使用されている。

この技術は複数の検証研究が行われており、AIによるプラーク検出の性能を、専門の歯科医による写真分析と比較した結果、一貫して90%以上の精度を示し、AIがプラークを正確かつ一貫して識別できる信頼性が証明されている。いつでも簡単に歯垢が蓄積している箇所をチェックすることができ、オーラルケアにおいて、どこに重点を置くべきかが簡単に分かるという点で、多くのユーザーから好評を得ている。

公開の背景

コロナ禍を経た予防意識の高まりにより、歯科健診の受診率は緩やかに上昇している。一方で、若年層の歯周病罹患率は上昇しており、全年齢層では約2.5人に1人が歯周病の可能性があるとされる。背景として、Oral-B by Braunが行った調査では、「手磨きだけでは約50%の歯垢を磨き残してしまう」という事実について、「知っているが、対策はしていない」という人も含めると約8割がこの事実を知らないことが判明しており、国民のセルフケアへの意識、質には大きな課題があるといえる。

さらに、歯科を取り巻く状況では、歯科医師数が統計開始以来初めて減少となり、歯科現場の人員不足が深刻化している。将来的な歯科現場の逼迫も見据えると、セルフケアの重要性は今後さらに高まると予測される。

このような状況を踏まえ、同ブランドは「Perfect clean for all ~全ての人に最高の磨き上がりを~」のビジョンのもと、質の高いオーラルケアの普及を目指す「Perfect clean for all」プロジェクトを推進している。全ての人のセルフケアへの意識、質を高めるためにも、このたび、歯チェックAIを公開した。

歯チェックAI利用方法

歯チェックAIのサイトへアクセスし、スマートフォンのインカメラを使って口を撮影する。AIが画像の認証・分析を行い、蓄積した歯垢の磨き残しが確認できた箇所を表示する。

利用方法

100万円山分けキャンペーン

歯チェックAIの利用者を対象とした、100万円山分けキャンペーンを実施する。対象期間は2月1日~6月30日まで。応募期間は6月30日まで。歯チェックAIを利用し、公式サイトの特設ページより結果画面をアップロードすると応募完了となる。なお、1人当たりのキャッシュバック金額は100万円を6月30日時点の応募人数で割った金額となる。詳しくはオーラルB公式サイト内の特設ページにて確認を。