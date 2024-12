大阪王将は、「餃子のおいしい中華食堂」を目指し、1969年に創業した中華料理チェーンです。餃子をはじめとする多彩なメニューと家庭的な雰囲気で多くの人々に愛されてきました。大衆中華の伝統を大切にしながらも、日本人の好みに合わせたアレンジを加えた味わいが特徴です。

そこで今回、マイナビニュース会員に「好きな大阪王将のメニュー」をテーマとしたアンケートを実施。同店の中でも特に人気の高いメニューをランキング形式でご紹介します。大阪王将ファンの皆さんが愛してやまないメニューはどれなのか、その理由も紹介しているので次回のメニュー選びの参考にしてみてください。

大阪王将の人気メニューランキングを紹介します

大阪王将の人気メニューランキング【2024最新】

マイナビニュース会員に「好きな大阪王将のフードメニュー(※期間限定品を除く)」をテーマにアンケートを実施したところ、結果は以下のようになりました。

1位: 元祖焼餃子(25.7%)

2位: 五目炒飯(13.9%)

3位: ふわとろ天津飯(9.3%)

4位: ニンニク肉肉肉餃子(8.9%)

5位: レバニラ炒め(8.4%)

6位: 中華丼(4.6%)

7位: 中華そば(4.2%)

7位: 担々麺(4.2%)

9位: 五目あんかけラーメン(3.4%)

10位: 炒め焼きそば(3.0%)

10位: 回鍋肉(3.0%)

12位: 麻婆丼(2.5%)

12位: 酢豚(2.5%)

14位: ぷるもち大粒水餃子(2.1%)

14位: 海老のチリソース(2.1%)

大阪王将の人気メニューの値段や特徴

ここからは、上位にランクインしたメニューの特徴や値段(2024年12月時点。価格は店舗により異なる場合あり)、支持した人のコメントを紹介します。

元祖焼餃子

大阪王将の代名詞とも言える元祖焼餃子は、外はパリッと中はジューシーな食感が特徴です。国産の豚肉やキャベツの旨みがぎっしり詰まった餡が楽しめ、ニンニクの風味が食欲をそそります。それぞれの店舗で鮮度を損なわないよう、職人が手巻きをしているのもおいしさの秘訣です。

シンプルで飽きのこない味わいは、お酒のお供やラーメンなどのサイドメニューとしても最適。まずは定番メニューを試したい方におすすめです。290円。

このメニューを選んだ理由

・「パリパリ触感とおいしい肉汁がしみ出す噛み応えがたまりません」(62歳男性)

・「テイクアウトでも買っています。大好きで毎回頼みます」(32歳女性)

・「餃子だけでご飯2杯はいただける」(65歳女性)

・「ニンニク餃子や水餃子などに浮気するも、一周してやはり通常の焼餃子に戻って一番だと思うから」(56歳女性)

・「餃子の中の野菜のシャキシャキ感がおいしいなと感じています」(42歳女性)

・「毎回メニューを見て迷うが、餃子だけは必ず注文する。飽きのこないおいしさがあるし、チャーハンにもラーメンにも合うので絶対に外せない」(54歳男性)

・「どれも好きなメニューばかりで悩みましたが、やはり超定番を外すことはできません。おかずとしてはもちろん、つまみとしても最強だと思います」(53歳男性)



五目炒飯

五目炒飯はふっくらしたご飯にチャーシューや玉子、ネギなどの具材がバランスよく混ざり合った一品です。火力を活かしたパラっとした食感が魅力で、特製しょうゆが香ばしさを引き立てています。シンプルながらも奥深い味わいが、多くの人に支持されています。690円。

このメニューを選んだ理由

・「米がパラパラで、具も盛りだくさんでおいしいから」(56歳男性)

・「絶品の炒飯だと思われるから」(43歳男性)

・「ごはんそのものがおいしく、しかもパラパラで口当たりが非常によいことから選びました」(73歳男性)

・「とにかくおいしい。具材もたっぷりでコスパがいい」(63歳女性)



ふわとろ天津飯

ふわとろ天津飯は、ふわふわの玉子と関西風しょうゆベースの餡がご飯に絡むこだわりの一皿です。卵だけで仕上げることで卵本来の旨味や食感をダイレクトに感じられるようになっており、一度食べたらはまってしまう人も少なくないようです。ボリューム感のあるご飯メニューを好む方や、関西風のやさしい味が好きな方におすすめです。590円。

このメニューを選んだ理由

・「まさにふわとろでおいしい」(61歳男性)

・「玉子がふわふわでトロリとしてやわらかい食感で関西風しょうゆ餡が乗っていて食欲をそそります」(64歳男性)

・「自分好みでストライクな味なのです。また食べたくなりました」(63歳男性)

・「天津飯の餡が旨い」(36歳男性)



ニンニク肉肉肉餃子

ニンニク肉肉肉餃子は、その名の通りニンニクと肉の濃厚な味わいが特徴的です。通常の餃子よりも肉の量が1.4倍、ニンニク量が5倍と食べ応えが抜群。非常にパンチがきいた味わいで、スタミナをつけたいときに最適。ガッツリ系の餃子を求める方におすすめです。390円。

このメニューを選んだ理由

・「いつもラーメンや炒飯と一緒に注文する肉マシマシのこの餃子が一番のお気に入りです。値段は普通の餃子と比べると少々お高めですが、包まれた中に入っている肉の量が全く違い、食べ応えがあります。また、ニンニクも増量されているのでおいしさがダントツの餃子だと思います」(62歳男性)

・「食べておいしかったし料金も納得の金額であった」(68歳男性)

・「ニンニクマシマシのパンチのきいた餃子は元気が出て最高」(59歳男性)



レバニラ炒め

レバニラ炒めは、プリっとした国産レバーとシャキシャキのニラやもやしの食感が楽しめる一品です。米発酵調味料のコクが加わり、全体的に旨味が引き立っています。日々の食事で不足しがちな鉄分が摂取できるため、栄養バランスを気にする方におすすめです。790円。

このメニューを選んだ理由

・「昔ながらのしっかりとした味が好き」(66歳男性)

・「シャキっとしたニラがおいしい。炒め方がうまいですね」(58歳男性)

・「レバーの量があって、野菜がシャキシャキしておいしい」(51歳女性)



中華丼

中華丼は多彩な具材がご飯の上に乗り、最後に玉子で旨味を閉じ込めた一皿です。野菜のシャキシャキ感とあんのとろみが絶妙にマッチし、最後まで飽きずに楽しめます。見た目もボリューミーで満足感があります。690円。

このメニューを選んだ理由

・「野菜がたっぷり入っている」(63歳男性)

・「好きな具材がたくさん入っているので中華丼は好きです」(48歳男性)



中華そば

中華そばは、シンプルなしょうゆベースのスープにコシのある麺が絡む、昔ながらのラーメンです。葱油を加えた熱々のスープにチャーシューやメンマ、ネギといった定番のトッピングが添えられ、どこか懐かしい味わいが感じられます。

昔ながらのラーメンが好きな方や、あっさりしたスープが好みの方に最適です。640円。

このメニューを選んだ理由

・「自分は基本的にラーメンが好きで特に大阪王将はうまい」(72歳男性)

・「シンプルで普通においしくてリーズナブル」(55歳男性)



担々麺

担々麺は、濃厚なゴマの香りとピリ辛のスープが特徴の一品です。コクのあるスープにもちっとした麺がよく絡み、挽き肉とチンゲン菜のトッピングが味のアクセントになります。辛さと旨味がバランスよく、一度食べるとクセになるメニューです。

ピリ辛の味が好きな方や、濃厚なスープ系の麺料理を楽しみたい方におすすめです。790円。

このメニューを選んだ理由

・「ちょうどよい辛さと麺のコシがあって、おいしいから」(48歳男性)

・「ほどよい辛さの味付けのラーメンが好きだから」(75歳男性)



五目あんかけラーメン

五目あんかけラーメンは、具材たっぷりのあんが麺に絡む、贅沢な一品です。シャキシャキの野菜と、ほどよいとろみのあるスープが特徴。食べ応えがありながら、優しい味わいで最後まで楽しめるのが魅力です。790円。

このメニューを選んだ理由

・「熱々でおいしいから冬に食べたくなる」(58歳男性)

・「冬の寒い日、冷めなくて体が温まる」(74歳女性)



炒め焼きそば

炒め焼きそばは、太めの麺を強火で炒めた香ばしい一品です。讃岐うどんと同様の製法で製造した麺を使用することで、もちっとした食感を実現。通常のソースではなく、しょうゆで味付けをしているのもポイントです。

香ばしい焼きそばを求める方や、食べ応えのある麺料理を探している方に最適です。690円。

このメニューを選んだ理由

・「野菜が摂れておいしいので」(42歳女性)

・「炒め具合が最高でおいしいです」(48歳女性)



回鍋肉

回鍋肉は肉の旨みとキャベツの甘み、ピリ辛のソースが絶妙に調和しているメニューです。イチゴの糖度に匹敵する糖度10以上の甘さを持つキャベツだけを厳選使用するなど、食材にもこだわった一品です。

濃いめの味付けが好きな方や、白ご飯をガツガツとかきこみたい方におすすめです。790円。

このメニューを選んだ理由

・「中華で一番回鍋肉が大好きなので、一番おいしい」(62歳男性)



大阪王将が人気な理由

大阪王将が多くの人に愛される理由の一つとして味へのこだわりがあげられるでしょう。

看板メニューである餃子に用いるキャベツや豚肉などの原料は100%国産にこだわり、大阪王将の出荷組合や契約農家などから仕入れています。

厳選した材料で作られた餃子の具と皮は、管理が徹底された全国4拠点の工場から各店舗へと毎日納品。それらを熟練の職人技で素早く手巻きし、鮮度を可能な限り損なわないようにしてお客さんのもとへと提供しているのです。これだけこだわった餃子であれば、今回のランキング1位に選ばれたのも納得できますよね。

また、リーズナブルな価格設定も、多くの人にとって魅力的なポイントに映っているようです。

大阪王将のランキングを紹介しました

この記事では、大阪王将の人気メニューランキングをもとに、各メニューの特徴とおすすめポイントをご紹介しました。

餃子に代表されるように、大衆中華としての味わいを最大限に高めながら安全性も追求し、同時にコストパフォーマンスにも優れたメニューを提供しようとする。大阪王将がビジネスパーソンからファミリー世帯まで、幅広い層から支持される理由が伝わったのではないでしょうか。

あなたがいつも食べている「推しメニュー」は何位にランクインしていましたか?

調査時期: 2024年12月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 305人

調査方法: インターネットログイン式アンケート