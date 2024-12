ソニー・クリエイティブプロダクツは12月19日、セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」の2号店を、アーバンドック ららぽーと豊洲にてオープンする。

セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

同店は、約100坪の規模による、ウッドデッキに面した明るい店内にて、約400種類の品揃えを展開する。アイテムは、「ぬいぐるみ用マフラー」(2,310円)など。

カフェエリアは、店内46席、テラス席24席。ゆったりとした空間にて、食事やカフェタイムが楽しめる。メニューは、「ミートボールスパゲティー」(1,760円)や「スモークサーモンクリームパスタ(フェットチーネ)」(1,760円)など。

さらに、同日より、初の試みとなるペットシリーズの先行発売も実施。ペット用トイをはじめ、散歩の際に使えるポーチや長さ調整が可能なリード、飼い主とペットのペアルックが叶うパーカーなどのアイテムを提供する。

ペットシリーズ

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.