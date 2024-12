オーディオストリーミングサービスのSpotifyが4日、都内で「2024年Spotify年間ランキング」のメディア向け先行説明会を実施。「国内で最もSNS上にシェアされたアーティスト」部門で、昨年に続いてJO1が1位になった。

2024年Spotify年間ランキング

「国内で最もSNS上にシェアされた楽曲」で3曲がTOP10入り

昨年から発表している「国内で最もSNS上にシェアされたアーティスト」部門では、昨年に続きJO1が1位を獲得。2位にはNumber_i、3位にはTravis Japanが続き、昨年同様に強力なファンベースを持つボーイズグループがTOP3を占めた。さらに、JO1は「国内で最もSNS上にシェアされた楽曲」部門でも「Love seeker」が1位になり、「WHERE DO WE GO」(4位)、「Your Key」(9位)と計3曲がTOP10入りを果たした。

今回の結果を受け、JO1は「JAM(ファンネーム)のみなさん、本当にありがとうございます!」とファンに感謝し、「やっぱJAMやん!」と歓喜。「今年はツアーもさせていただきました。いろんなフェスに参加させていただいて、ステージの上でパフォーマンスする回数が今までに比べてかなり多かったと思うので、そういったところがシェアに繋がってこのような賞をいただけた」と分析し、「2025年もSpotifyで僕たちの楽曲を聴いてください! よろしくお願いします!」と呼びかけた。

国内で最も聴かれたアーティストランキングは、Mrs. GREEN APPLEが2年連続1位に。同グループは、2024年にSpotifyが公開する「トップアーティスト 日本」チャートのウィークリー部門で全週1位を獲得し、最長連続1位記録(163週連続)を更新中。さらに、同チャートのデイリー部門でも1,139日連続で1位を維持しており、最長記録を更新し続けている。

「水平線」や「高嶺の花子さん」など、多くのストリーミングヒットを持つback numberは、昨年の4位から2位に順位を上げた。初期の楽曲から新曲まで幅広く聴かれたヨルシカは初のランクインでトップ5入り。本部門のトップ10すべてを国内アーティストが占めるのは、日本で「Spotify まとめ」各種ランキング発表を開始した2017年以来初めてのことだ。各部門のランキングは以下の通り。

2024年Spotifyジャパンランキング

国内で最も再生された楽曲

1.Creepy Nuts / Bling-Bang-Bang-Born

2.Mrs. GREEN APPLE / ライラック

3.Omoinotake / 幾億光年

4.Mrs. GREEN APPLE / ケセラセラ

5.tuki. / 晩餐歌

6.Mrs. GREEN APPLE / 青と夏

7.Mrs. GREEN APPLE / ダンスホール

8.Vaundy / 怪獣の花唄

9.YOASOBI / アイドル

10.Number_i / GOAT

国内で最も再生されたアーティスト

1.Mrs. GREEN APPLE

2.back number

3.Vaundy

4.YOASOBI

5.ヨルシカ

6.米津玄師

7.Official 髭男 dism

8.RADWIMPS

9.Creepy Nuts

10.あいみょん



国内で最も再生されたアルバム

1.Mrs. GREEN APPLE / ANTENNA

2.Mrs. GREEN APPLE / Attitude

3.Vaundy / replica

4.米津玄師 / LOST CORNER

5.YOASOBI / THE BOOK 3

6.Vaundy / strobo

7.優里 / 壱

8.back number / ユーモア

9.Jung Kook / GOLDEN

10.宇多田ヒカル / SCIENCE FICTION

国内で最もSNS上にシェアされたアーティスト

1.JO1

2.Number_i

3.Travis Japan

4.Mrs. GREEN APPLE

5.ZEROBASEONE

6.V

7.宇多田ヒカル

8.米津玄師

9.RADWIMPS

10.back number



国内で最もSNS上にシェアされた楽曲

1.JO1 / Love seeker

2.Number_i / GOAT

3.Travis Japan / Sweetest Tune

4.JO1 / WHERE DO WE GO

5.Number_i / BON

6.Snow Man / One

7.Travis Japan / T.G.I. Friday Night

8.Number_i / INZM

9.JO1 / Your Key

10.ZEROBASEONE / Feel the POP

国内で最も再生された Spotify 公式プレイリスト

1.Tokyo Super Hits!

2.令和ポップス

3.Hot Hits Japan: 洋楽&邦楽ヒッツ

4.Spotify Japan 急上昇チャート

5.100 MILLION+: 1 億超えヒット



国内で最も再生されたポッドキャストエピソード

1.#1 2023 年 10 月 3 日の電電電話 / あのと粗品の電電電話

2.#2 2023 年 10 月 10 日の電電電話 / あのと粗品の電電電話

3.Liner Voice+ Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」 / Liner Voice+ (ライナーボイス・プ ラス)

4.【英語聞き流し】こういうのが欲しかった!本当に必要な英会話リスニング 【275】 / 英語聞き流し | Sakura English

5.2024/04/19 霜降り明星のオールナイトニッポン(ゲスト:ケンドーコバヤシ) / 霜降り 明星のオールナイトニッポン

国内で最も人気のポッドキャスト番組

1.英語聞き流し | Sakura English

2.あのと粗品の電電電話

3.霜降り明星のオールナイトニッポン

4.安住紳一郎の日曜天国

5.星野源のオールナイトニッポン

海外で最も再生された国内アーティストの楽曲

1.Creepy Nuts / Bling-Bang-Bang-Born

2.藤井 風 / 死ぬのがいいわ

3.King Gnu / SPECIALZ

4.YOASOBI / アイドル

5.imase / NIGHT DANCER

6.キタニタツヤ / 青のすみか

7.Teriyaki Boyz / Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious:Tokyo Drift" Soundtrack

8.米津玄師 / KICK BACK

9.YOASOBI / 夜に駆ける

10.Eve / 廻廻奇譚

海外で最も再生された国内アーティスト

1.YOASOBI

2.Ado

3.アトラスサウンドチーム

4.久石譲

5.Creepy Nuts

6.藤井 風

7.XG

8.RADWIMPS

9.BABYMETAL

10.米津玄師

海外で最も再生された日本のSpotify公式プレイリスト

1.Anime Now

2.Anime On Replay

3.Gacha Pop

4.This Is STUDIO GHIBLI -スタジオジブリ-

5.Mellow Beats



今年最も再生された70年代の楽曲

1.サザンオールスターズ / 勝手にシンドバッド

2.サザンオールスターズ / いとしのエリー

3.荒井由実 / ルージュの伝言

4.アース・ウィンド&ファイア / September

5.荒井由実 / やさしさに包まれたなら

今年最も再生された80年代の楽曲

1.サザンオールスターズ / ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)

2.TM NETWORK / Get Wild

3.DREAMS COME TRUE / 未来予想図II

4.BOOWY / B・BLUE

5.REBECCA / フレンズ

今年最も再生された90年代の楽曲

1.スピッツ / チェリー

2.宇多田ヒカル / First Love

3.スピッツ / 空も飛べるはず

4.スピッツ / ロビンソン

5.サザンオールスターズ / 真夏の果実

今年最も再生された2000年代の楽曲

1.MONGOL800 / 小さな恋のうた

2.GReeeeN / 愛唄

3.GReeeeN / キセキ

4.スキマスイッチ / 奏(かなで)

5.Superfly / 愛をこめて花束を

2024年Spotifyグローバルランキング

世界で最も再生された楽曲

1.サブリナ・カーペンター / Espresso

2.Benson Boone / Beautiful Things

3.ビリー・アイリッシュ / BIRDS OF A FEATHER

4.FloyyMenor / Gata Only

5.Teddy Swims / Lose Control

6.Djo / End of Beginning

7.Hozier / Too Sweet

8.ザ・ウィークエンド / One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)

9.テイラー・スウィフト / Cruel Summer

10.レディー・ガガ / Die With A Smile

世界で最も再生されたアーティスト

1.テイラー・スウィフト

2.ザ・ウィークエンド

3.バッド・バニー

4.ドレイク

5.ビリー・アイリッシュ

6.トラヴィス・スコット

7.Peso Pluma

8.カニエ・ウェスト

9.アリアナ・グランデ

10.Feid