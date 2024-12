ローソンは12月10日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除くで「学園アイドルマスター」のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売、引用ポストキャンペーンなどを実施。また、店内マルチコピー機「ローソンプリント」にてオリジナルブロマイドを販売する。

先着・数量限定でもらえる「オリジナルステッカー」(全5種・各店計15枚)は、12月10日7:00~12月23日のキャンペーン期間中に対象のドリンク剤を1本購入すると、先着・数量限定で1枚プレゼントされる。景品がなくなり次第終了。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計5枚まで。

ローソン店頭・@Loppi・HMV&BOOKS online限定で、数量限定のオリジナルグッズも販売する。店頭販売は12月10日より順次発売、北海道・九州・中国地方と愛媛は12月11日より発売で、商品がなくなり次第終了。

なお@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、各アイドルごとのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドとグリッター缶バッジのセットでの販売となる。価格は3,300円。

オリジナルグッズは「アクリルキーホルダー(全5種)」(各880円)、「アクリルスタンド(全5種)」(各1,760円)、「グリッター缶バッジ(全5種)」(各660円)

また、@Loppi・HMV&BOOKS online限定で、「もちどる(全12種)」(各3,828円)、「デスクマット(全5種)」(各3,850円)の予約販売も開始する。受付期間は12月10日10:00~2025年1月14日23:30。お渡し日は2025年7月17日より。数量限定につき、なくなり次第予約終了。

また、12月10日よりローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」にて引用ポストキャンペーンも実施。期間中にをフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「♯ローソン学園アイドルマスター」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼント。

ほかにも12月10日~2025年2月17日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて、「学園アイドルマスター」のオリジナルブロマイド販売も行う。オリジナルブロマイドは全25種で、L判各300円、2L判各500円。プロデュースアイドルカード(全13種)とサポートアイドルカード(全12種)で、プロデュースアイドルカードには30%の確率でアイドルのサイン入りがプリントされる。

THE IDOLM@STER™& (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

(c)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。 ※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。(コピー機商品は除く) ※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。